Negueruela afirma que Baleares es la única con medidas específicas del Gobierno

La portavoz del Pi, Lina Pons, ha pedido al Govern que reclame que los ERTE se prorroguen hasta diciembre como en Canarias, a lo que el conseller de Trabajo y Turismo, Iago Negueruela, ha respondido que Baleares es la única comunidad que ha conseguido medidas específicas por parte del Gobierno por la crisis sanitaria.



"Madrid nos menosprecia, somos un comunidad maltratada", ha dicho Pons sobre la actitud del Gobierno central hacia el archipiélago y ha cuestionado por qué Baleares no ha logrado prolongar los ERTE en las mismas condiciones que Canarias.



Negueruela ha asegurado que ningún texto legal recoge esa extensión de los ERTE en Canarias y ha defendido que la situación de Canarias y la de Baleares son muy diferentes porque sus temporadas turísticas altas no son coincidentes.



El conseller ha asegurado que el acuerdo social pactado en Baleares recoge que los ERTE lleguen al 31 de octubre y que puedan extenderse el tiempo necesario. "La clave para nosotros es el 31 de octubre, por eso es básico poder llegar", ha defendido.



Negueruela ha advertido de que el problema ahora en Baleares "no es llegar a diciembre, es que hay trabajadores fijos discontinuos que se empiezan a descolgar de ERTE porque necesitan más ayuda durante los meses de temporada alta, lo contrario que en Canarias"



El conseller ha defendido la importancia de las bonificaciones aprobadas el viernes pasado por el Gobierno central para julio agosto, septiembre y octubre "porque es lo que permitirá mantener los ERTE y reactivar la actividad económica con una bajada de los costes salariales".



El conseller ha explicado que los fijos discontinuos son más de 72.000 de los 121.000 trabajadores en ERTE en Baleares. "Vamos a potenciar su reactivación", ha dicho Negueruela sobre lo que implicarán las bonificaciones.



Lina Pons ha reiterado que considera que los ERTE, como mínimo se han de prolongar hasta diciembre y ha insistido en que el Govern lo reclame al Gobierno central "que tiene un presidente socialista". "Tienen que ser más reivindicativos", ha reclamado y ha pedido además que los 8 diputados de Baleares elegidos para el Congreso "rompan la disciplina de voto y se planten" para "exigir lo mejor" para la comunidad autónoma.



Negueruela ha asegurado que en Baleares los fijos discontinuos son 7.000 en Baleares en diciembre "y ahora el Govern ha conseguido una ayuda extraordinaria para 72.000". El conseller ha afirmado que "la única comunidad autónoma que ha conseguido algo específico para sus islas es el Govern de estas islas", como publicó el BOE el lunes.EFE