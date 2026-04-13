DIGITALIZACIÓN

Nace IB Digital, la mayor revolución tecnológica de la administración en 25 años

Más de 400 profesionales tecnológicos trabajando por primera vez bajo una misma dirección. Así arranca IB Digital, el organismo autónomo con el que el Govern quiere situar les Illes Balears a la vanguardia de la transformación digital.

Onda Cero Mallorca

Palma |

Nace IB Digital, la mayor revolución tecnológica de la administración en 25 años
Nace IB Digital, la mayor revolución tecnológica de la administración en 25 años | Govern de le Illes Balears

El Govern de les Illes Balears ha presentado este lunes IB Digital, la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones. El acto ha tenido lugar en el Complex de Recerca del ParcBit de Palma y ha sido presidido por la presidenta Marga Prohens, que ha calificado la puesta en marcha de la agencia como "la mayor revolución tecnológica en la Administración autonómica de los últimos 25 años".

IB Digital nace como organismo autónomo con el objetivo de concentrar bajo una misma estructura a más de 400 trabajadores públicos del ámbito tecnológico, hasta ahora dispersos en distintos departamentos de la Administración. El Govern busca así acabar con la fragmentación, coordinar recursos y avanzar hacia una administración más eficiente y accesible para los ciudadanos.

La presidenta ha subrayado que el proyecto supone un cambio estructural en la manera de entender el papel de la tecnología en el sector público: "La tecnología ya no es un soporte o una herramienta auxiliar, es un elemento central para gobernar mejor". Prohens también ha recordado que el Govern ha invertido 240 millones de euros en innovación durante esta segunda mitad de legislatura.

La agencia se estructura en tres grandes áreas: experiencia ciudadana y simplificación de trámites; programas sectoriales, gobernanza del dato e inteligencia artificial; y ciberseguridad y telecomunicaciones. El director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico, Francisco Cánovas, ha explicado que el objetivo es que el ciudadano note el cambio en el día a día: menos burocracia, trámites más rápidos y una administración que no obligue a presentar una y otra vez la misma documentación.

El acto se ha celebrado en el ParcBit, que Prohens ha reivindicado como símbolo de la apuesta del Govern por la innovación y el conocimiento. El Ejecutivo destina cerca de 68 millones de euros a un Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento en este espacio, con el objetivo de convertir les Illes Balears en un polo de referencia tecnológica.Nace

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