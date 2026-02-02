Una mujer herida por inhalación de humo en un incendio en Palma

Una mujer ha resultado este lunes herida por inhalación de humo en un incendio que se ha producido en una vivienda de Palma, sobre las 7 horas de la mañana.

El incendio se ha declarado en un segundo pido de la calle Joaquim Togores de la capital balear, y ha obligado a cortar parcialmente la carretera de Valldemossa para que pudieran actuar los servicios de emergencias, habilitando únicamente un carril.

Los Bomberos han podido sofocar las llamas, que se ha extendido por varias estancias del inmueble.

La Policía Nacional ya se ha hecho cargo de la investigación, para tratar de averiguar las causas del incendio.