La ministra de Vivienda insta a regular fenómenos como los pisos turísticos para acabar con la crisis residencial

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha instado a regular fenómenos como los pisos turísticos o las compras de inversores extranjeros para acabar con la crisis residencial en lugares como Eivissa, especialmente afectada por esta situación.

Según ha dicho en la isla, el Gobierno no va a escatimar en recursos y esfuerzos para acompañar a las administraciones competentes en la construcción del parque público de vivienda. Así, en el caso de Eivissa, el Ministerio está dispuesto a firmar un convenio de colaboración para avanzar en los trabajos sobre la parcela 10 de Ca n'Escandell y que, lo antes posible, se pueda disponer de las más de 530 viviendas previstas en tres parcelas de la zona.

En una visita a los trabajos de urbanización de Ca n'Escandell, Rodríguez ha destacado la colaboración institucional para impulsar el proyecto "que tiene una tradición histórica". Rodríguez ha considerado que ahora deben centrarse en la fase final de los trabajos. "Estamos en un barrio que simboliza el modelo de vivienda en el que cree el Ministerio y el modelo de ciudad, una ciudad que prioriza la vida y la convivencia", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación.

Según ha reiterado también, el Gobierno siempre ha defendido la vivienda pública de calidad. Sobre las viviendas de Ca n'Escandell, Rodríguez ha explicado que, a falta de completar los trabajos de urbanización, ya pueden contemplarse también los dos proyectos de edificación listos para ejecutar una vez se reciban las licencias municipales.

En relación a la crisis residencial, ha afirmado que "el problema es muy grave" y por ello, además de construir, hay que regular para cogerle el ritmo a "este mercado salvaje". "Podemos invertir muchos millones de euros en invertir mucha vivienda pública, pero si competimos con grandes fondos que compran la isla entera, aquí el problema no se acaba nunca porque siempre estaremos en condiciones de desigualdad", ha dicho.