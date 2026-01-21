Es Mercadal apuesta por la desestacionalización en FITUR

Es Mercadal se presenta en Fitur 2026 como un destino turístico que trasciende la temporada estival. El alcalde del municipio menorquí, Joan Palliser, ha subrayado en una entrevista en Onda Cero la apuesta clara del ayuntamiento por alargar la temporada turística a través de un completo calendario de actividades, ferias y mercados que mantienen la isla viva de febrero a septiembre.

El municipio, segundo más extenso de Menorca, cuenta con una propuesta diversa que va mucho más allá del turismo de sol y playa. "Es Mercadal tiene un municipio muy amplio con una gran diversidad de actividades y oferta turística", explica Palliser. Bajo esta premisa, la administración local ha diseñado un programa que abarca desde la Fira de Sa Perdiu en febrero, pasando por la Fira de S' ovella, la Fira des cavall de Raza Española en abril, hasta la Gran Fira des Cavall de Rassa Menorquina y la Fira Reus en septiembre, evento dedicado a productos de toda Menorca.

Una oferta gastronómica de primer nivel

La gastronomía es uno de los pilares de la propuesta de Es Mercadal. Con una amplia oferta de bares y restaurantes de todos los niveles tanto en Es Mercadal como en Fornells, el municipio garantiza opciones para cualquier preferencia y presupuesto. Complementa esta oferta la producción local de repostería, embutidos y quesos artesanales elaborados por productores y pagesos del municipio.

"Cualquier cliente encontrará sus preferencias", subraya el alcalde, resaltando la capacidad del municipio para satisfacer diferentes gustos culinarios y perfiles de visitantes.

Naturaleza y actividades al aire libre

La costa norte de Menorca, que forma parte del término municipal, abre un amplio abanico de posibilidades para el turismo activo. Desde la ensenada de Fornells o otras calas del municipio, los visitantes pueden disfrutar de submarinismo, navegación a vela, snorkel y otras actividades marinas. Estas opciones permiten diversificar la experiencia más allá del descanso en playa, atrayendo a turistas que buscan experiencias más enriquecedoras.

Referente en eventos culturales

Es Mercadal ha consolidado su posición como referente en actividades culturales. El municipio acoge conciertos de nivel operístico durante el verano, gracias a la presencia de una cantante operística que reside estacionalmente en la zona y lleva dos años ofreciendo actuaciones. Además, el Es Menorca Music Festival, consolidado en la primera semana de agosto, atrae a cantantes de primer nivel nacional e internacional, posicionando al municipio como destino cultural de relevancia.

Nuevas conexiones aéreas impulsan la desestacionalización

Una noticia positiva para 2026 es la anticipación de las conexiones aéreas, que comenzarán antes de lo habitual. Esto favorece una llegada más escalonada de visitantes, reduciendo la intensidad de los meses pico y permitiendo una mayor calidad en la experiencia turística. "Animamos a la gente a que venga en los meses de abril, mayo, octubre y noviembre, donde hay ofertas de vuelos y transporte, y pueden disfrutar de nuestra isla con calma y tranquilidad", comenta Palliser.

Cambios en el perfil de visitantes

El municipio ha observado un cambio significativo en los mercados emisores tradicionales. Si históricamente Menorca atraía principalmente a familias británicas, en los últimos años están llegando más italianos y, especialmente, franceses gracias a las nuevas rutas aéreas. El turismo nacional también juega un papel crucial, con visitantes procedentes de Madrid, Barcelona y el País Vasco que representan una parte importante de la economía turística local.

Con esta estrategia integral de diversificación, actividades culturales, oferta gastronómica de calidad y acceso a naturaleza preservada, Es Mercadal se posiciona como destino atractivo durante los doce meses del año, cumpliendo así con el objetivo de desestacionalización que caracteriza la nueva estrategia turística de Menorca.