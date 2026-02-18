Más de 300 actividades para celebrar el Día de les Illes Balears

El Govern ha presentado este miércoles el programa de actos del Día de Baleares 2026, que se celebrará en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera desde este viernes y hasta el próximo lunes. La edición de este año se desarrollará bajo el lema ‘Una manera de ser’, que también inspira el vídeo institucional preparado para la Diada.

Según ha explicado la directora general de Relaciones Institucionales, Xesca Ramis, el programa bate récord de participación con un total de 301 actividades de carácter infantil, deportivo, participativo, gastronómico y cultural. Del conjunto de propuestas, 258 tendrán lugar en Mallorca (219 en Palma y 39 en otros municipios), 16 en Menorca, 22 en Ibiza y 5 en Formentera.

El Govern ha señalado además que se incrementan los convenios con municipios de Mallorca, que pasan de 27 el año pasado a 30, y se mantienen los acuerdos con los consells insulares de Menorca, Ibiza y Formentera para adaptar la programación a cada isla.

Ramis ha subrayado que el formato mantiene la apuesta por actividades cercanas y participativas, con especial atención al público infantil, la promoción del producto local con denominación de origen, la artesanía y la diversidad cultural de las Islas, con participación de casas regionales. Como en la edición anterior, la inscripción en el Mercado de la Diada vuelve a ser gratuita para los participantes.

Entre los actos destacados, el programa se abrirá con conciertos de la Orquesta Sinfónica (26 de febrero en Manacor y 2 de marzo en Palma), la gala de los Premios Ramon Llull y la Medalla de Oro (28 de febrero) y la celebración central del Día de Baleares los días 1 y 2 de marzo, con actividades en todo el archipiélago.

En Palma, el Mercado de Baleares contará con 175 puestos de artesanos y vendedores. El espacio de Producto Local reunirá a 48 productores en s’Hort des Rei, mientras que la Cofradía de Pescadores y OpMallorca Mar dispondrán de 10 puestos en la plaza de las Drassanes. Además, el Parc de la Mar acogerá la Muestra del Govern, con 33 estands de todas las consellerias y actividades divulgativas, educativas y participativas.

La programación refuerza también la oferta cultural, con exposiciones, actuaciones musicales, talleres de artesanía y propuestas artísticas en espacios patrimoniales, y la deportiva, con eventos como la Marcha Cicloturista de Baleares y competiciones de trote, tiro con honda, fútbol y tenis. Como novedad, se pone en marcha ‘La ruta de las rutas saludables’, impulsada por la Dirección General de Salud Pública, con recorridos en todas las islas para fomentar hábitos de vida activa.

La directora general ha agradecido la colaboración de las instituciones participantes y ha destacado el trabajo del personal de emergencias, fuerzas y cuerpos de seguridad, voluntarios de Protección Civil y operarios de Emaya para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de los actos.