Más de 1.200 corredores llenan Palma en la carrera solidaria Ponle Freno, su récord histórico en la isla

Palma vivió el pasado sábado una de sus noches más solidarias del año. Más de 1.200 personas se echaron a la calle para participar en la carrera Ponle Freno, la iniciativa impulsada por Atresmedia y Fundación AXA en apoyo a las víctimas de accidentes de tráfico. Es el mejor dato histórico de participación que ha registrado la prueba en la ciudad, superando todas las ediciones anteriores.

La carrera se celebró en formato nocturno, con salida y meta en el Parc de la Mar y dos recorridos: uno de diez kilómetros y otro de cinco, abierto también a quienes quisieran completarlo caminando. La prueba contó con el respaldo del Ayuntamiento de Palma, representado por el director general de Deportes, David Salom, y con la presencia de Manu Sánchez, director de Las noticias de la mañana de Antena 3 y embajador de la iniciativa.

Lo recaudado, para el Hospital Sant Joan de Déu

Como en cada parada del circuito, el dinero de las inscripciones no va a ningún fondo genérico: se destina íntegramente a un proyecto concreto. En el caso de Palma, la recaudación irá al programa NEURODRIVE SJD del Hospital Sant Joan de Déu, centrado en evaluar las capacidades de conducción de pacientes con daño neurológico, ayudando así a determinar si pueden volver a ponerse al volante con seguridad.

Desde que Ponle Freno arrancó en 2008, el circuito de carreras ha recaudado más de 3,5 millones de euros y ha reunido a más de 390.000 corredores en toda España. En 2025, el año más exitoso hasta la fecha, se inscribieron 39.423 personas y se recaudaron 441.503 euros.

Palma firma el Manifiesto Peatones 2030

La cita de este año tuvo además un componente institucional relevante. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, firmó días antes el Manifiesto Ponle Freno Peatones 2030, un compromiso para reducir a la mitad el número de peatones fallecidos o heridos graves antes de 2030, tomando como referencia las cifras de 2019.

Un estudio presentado en ese acto reveló que los palmesanos puntúan la seguridad peatonal de su ciudad con un 5,97 sobre 10, ligeramente por debajo de la media nacional. El 55% considera que el límite de 30 km/h ha mejorado la seguridad, aunque un 22% cree que no siempre se respeta. Tres de cada cuatro encuestados apoyan sancionar a peatones que crucen en rojo, y ese respaldo sube hasta el 88% cuando se trata de quienes cruzan mirando el móvil.

Los ganadores

En los diez kilómetros masculinos, el primero en cruzar la meta fue Aziz Boutoil, seguido de Francesc Obrador y Mateu Ballester. En la categoría femenina, Teresa Marco se impuso ante Mónica Bello y Lidia Sánchez. En los cinco kilómetros, Miquel Muntaner y Clara Estarellas fueron los más rápidos en sus respectivas categorías.

El circuito Ponle Freno 2026 continuará en Málaga el 6 de junio, y pasará después por Valencia, Vigo, Bilbao, Santander, Madrid y Las Palmas.