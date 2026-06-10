Libertad provisional para 'el Ico' tras ser detenido con un arma en el Hospital Son Llàtzer

Un juzgado de Palma ha decretado la libertad con medidas cautelares para Francisco Tomás Fernández Cortés, conocido como 'el Ico', tras ser arrestado por protagonizar un altercado en el Hospital Son Llàtzer con un arma.

El hijo de la Paca ha irrumpido a primera hora de la mañana en el centro hospitalario y esgrimiendo un arma de fuego. La policía está investigando las circunstancias del suceso y tratando de determinar si se trataba de un arma simulada o real.

Los agentes han informado más tarde de que el 'Ico', según la versión de los testigo, ha irrumpido en el centro gritando a viva voz "me voy a pegar un tiro" a eso de las 06.15 horas.

El hombre ha sacado el cargador del arma en varias ocasiones mostrándola de forma intimidatoria y observando varios cartuchos. Ante el temor por la situación, los trabajadores se han escondido.

A la llegada de los agentes, el hombre había abandonado el centro hospitalario a bordo de un vehículo a toda velocidad hacia Son Banya.

Los agentes han efectuado varias batidas por la zona y se han dirigido al poblado, por si el altercado pudiera estar relacionado con un incidente originado horas antes. Se habían producido varias detonaciones, al parecer por arma de fuego, como consecuencia de una pelea.

Una vez en el poblado, los agentes observaron un vehículo accediendo a gran velocidad al interior. Los agentes han dado el alto policial al turismo y se ha iniciado una persecución, ya que el conductor no paraba.

Finalmente los agentes han interceptado el coche, desenfundando las armas reglamentarias ante el riesgo de la existencia de un arma de fuego.

Los agentes han localizado un arma completamente ensangrentada en el asiento delantero. El conductor presentaba heridas en los brazos y en el interior del automóvil había resto de sangre.

Los policías comprobaron como el conductor no cuenta con ningún permiso de conducir en vigor debido a su pérdida de vigencia.

En vista de los hechos, y ante la grave alteración del servicio del centro hospitalario que provocó la paralización del servicio de urgencias por un período de tiempo, los agentes han detenido al 'Ico' como presunto autor de un delito de desórdenes públicos, tenencia ilícita de armas y contra la seguridad vial.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para el total esclarecimiento de los hechos, comprobar si guardan relación con el incidente producido horas antes en el poblado y averiguar el origen de las lesiones que presenta el detenido, que fue trasladado a un centro médico para su asistencia.

La pistola ha sido remitida para su estudio a Policía Científica al objeto de comprobar qué tipo de arma es y si es apta para hacer fuego real, toda vez que contaba con munición real, vaina y bala.