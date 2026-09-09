La ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca arranca su tramitación en el Parlament con amplio respaldo

El pleno del Parlament ha tomado en consideración la proposición de ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca dando inicio así a su tramitación parlamentaria. El presidente del Consell, Llorenç Galmés, confía en que se apruebe antes de 2027 para que entre en vigor la próxima temporada.

La toma en consideración ha salido adelante con los votos favorables de todos los grupos a excepción de Vox, que se ha abstenido. De su lado, el Govern ha manifestado en la Cámara su criterio favorable a la tramitación de la ley.

El presidente insular ha sido el encargado de defender la iniciativa legislativa, aprobada el pasado junio en el pleno del Consell. Su objetivo, ha dicho, es que la ley se apruebe definitivamente en los próximos meses y que entre en vigor antes de la próxima temporada turística. Según Galmés, la regulación de la entrada de vehículos es la principal medida de contención aprobada esta legislatura y da respuesta a un "clamor unánime" de los ciudadanos de Mallorca.

La institución insular está trabajando en la elaboración de la ordenanza fiscal y en el nuevo estudio de carga, cuyos resultados se darán a conocer en octubre. Así, ha dicho Galmés, cuando el Parlament apruebe la ley, esta se podrá aplicar con la "máxima celeridad y eficiencia". "Nos encontramos en un momento crucial, con cierto malestar en la calle y Mallorca no puede esperar más. Han sido demasiados años de parálisis ya hora tenemos la oportunidad de hacer historia y aprobar con la máxima rapidez y con una amplia mayoría esta ley", ha subrayado.

Igualmente, ha pedido a los grupos parlamentarios que "dejen de lado los intereses partidistas y piensen en el interés general de Mallorca y de sus ciudadanos" ya que, ha concluido, "es hora de poner en primer lugar a los residentes". En el debate de la toma en consideración, la diputada del PP Margalida Pocoví ha defendido que la ley "no llega tarde" y ha recriminado a la izquierda que no pusiera en marcha esta regulación en las pasadas legislaturas.

Por otro lado, Vox se ha abstenido al considerar que el colapso circulatorio en las carreteras "es real y muy grave" pero que regular la entrada de vehículos "no es la solución". Según la diputada Manuela Cañadas, PP y PSOE "son los creadores de este problema y no pueden presentarse como los salvadores". A su juicio, no ha habido inversión suficiente en infraestructuras y ahora, la ley que proponen "es de discriminación" y busca "recaudar".

La izquierda critica el retraso

Los grupos de la izquierda han justificado su voto favorable a la toma en consideración al considerar que la ley es necesaria, pero han criticado que no se haya aprobado antes.

La diputada del PSIB Amanda Fernández ha subrayado que "Galmés ha tenido esta ley secuestrada durante gran parte de la legislatura" y que ahora "llega tarde y mal". A su entender, los plazos responden a "un cálculo electoral". "Ni subida de ITS, ni canon de agua, ni impuesto a los 'rent a car' ni limitación de vehículos durante toda la legislatura. Los intereses particulares pesan más que el bienestar de la ciudadanía", ha reprochado.

En esta línea, el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha acusado al presidente insular de "actuar solo cuando le conviene electoralmente". "Tres años y medio esperando, sin resultados y mientras el problema se ha hecho cada vez más grande", ha criticado. Rosa se ha mostrado convencido de que el PP "nunca ha querido" limitar la entrada de coches y, a su entender, la aprobarán en el "punto perfecto de la legislatura" en un momento "cercano a las elecciones pero tarde para que genere cero efectos".

Asimismo, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, se ha mostrado "totalmente a favor" de la limitación de la entrada de vehículos, pero ha puesto sobre la mesa varios aspectos de la ley que, a su juicio, están "poco concretados o que están regulados de forma deficiente". También desde Unidas Podemos, su diputado, José María García, ha lamentado el "retraso" en la tramitación de la iniciativa y ha reclamado mejorar el transporte público.

Finalmente, el diputado por Formentera Llorenç Córdoba ha votado a favor de la ley al compartir el objetivo de "mejorar la vida cotidiana de los residentes, gestionar la presión de los vehículos y proteger un territorio que tiene límites".

El texto de la ley

La ley prevé la aprobación de un techo anual o bianual de vehículos y la tasa que se fijará para la entrada. Serán las navieras las encargadas de la gestión de la autorización y del cobro de las tasas y la exención de los residentes y los trabajadores temporales. La norma fija también un número máximo de vehículos de alquiler y sanciones que van de los 300 a los 30.000 euros.

La obtención de la acreditación para la entrada y permanencia en Mallorca y la gestión del cobro de las tasas que se establezcan se llevará a cabo telemáticamente a través del procedimiento que se determine en la ordenanza fiscal reguladora. Está prevista la instalación de cámaras en los puertos con sistemas de detección de matrícula.

Quedarán fuera de la limitación los no residentes que tengan una vivienda en Mallorca, aunque la excepción afecta sólo a un vehículo. También los residentes en otras islas que tengan que desplazarse a Mallorca por razones médicas, así como residentes en Mallorca que están fuera de la isla y que tengan la necesidad de desplazarse a la isla por razones médicas o familiares.

Estarán exentos de la tasa los vehículos de personas con movilidad reducida debidamente acreditados y vehículos oficiales y servicio público. Tampoco pagarán la tasa los vehículos de transporte de bienes y mercancías ni los de distribución comercial.