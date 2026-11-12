Un juzgado de Palma admite a trámite la querella por malversación contra Bestard por el uso de coches oficiales

Un juzgado Palma ha admitido a trámite la querella que la Fiscalía presentó contra el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), por un supuesto delito de malversación relacionado con el uso indebido de coches oficiales de la institución.

La querella, presentada a finales del pasado mes de octubre, tiene su origen en una denuncia presentada por el PSIB por el supuesto uso fraudulento de los coches oficiales de la institución insular.

Tras investigar los hechos denunciados, la Fiscalía consideró que existían indicios de delito suficientes como para presentar una querella por malversación, aunque los socialistas también apuntaban a otros de prevaricación y falsedad documental.

Ahora, la titular de la plaza cuatro de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Palma ha decidido admitir a trámite la querella, según ha adelantado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

Ahora deberá notificar a Bestard su condición de investigado, algo que según fuentes cercanas al vicepresidente consultadas por esta agencia de noticias todavía no ha sucedido, y citarle a declarar.

Siguiendo los procedimientos habituales, también se dará la oportunidad al Consell de Mallorca para que decida si se persona como perjudicado en la causa judicial.

Fuentes de la institución insular han asegurado que, si reciben la notificación, algo que por el momento no ha sucedido porque no son parte del procedimiento, sus servicios jurídicos estudiarán y valorarán si es necesario hacerlo.

LA IZQUIERDA EXIGE LA DIMISIÓN

El PSIB, según fuentes del partido, también está estudiando si puede personarse. Su portavoz en la institución insular, Catalina Cladera, ha considerado que la admisión a trámite de la querella es motivo suficiente como para que Bestard "dimita ya" y "desmonta los intentos del PP de dar por cerrado el caso".

"Hace meses que lo pedimos, el Consell de Mallorca tiene que tomar medidas porque la institución no puede estar manchada de corrupción", ha dicho la socialista en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación la tarde de este jueves.

Cladera ha dado por hecho que la institución insular se personará en la causa, lo que a su parecer "añade complejidad y gravedad" a la situación del PP. "No pueden tener connivencia con un partido corrupto que en el Consell es su socio, algo que quieren extrapolar al resto de instituciones", ha señalado.

La socialista ha considerado que, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, "no se puede permitir que la corrupción acampe con un partido de extrema derecha con el que está dispuesto a pactar el PP" y ha instado al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, a "no permitir un alto cargo corrupto en el Consell de Mallorca ni un minuto más". Bestard, en todo caso, es miembro de Vox Baleares.

En la misma línea se ha manifestado la candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso de los Diputados, Carme Gomila, quien ha exigido a Feijóo que "deje de amparar políticamente a Pedro Bestard y asume responsabilidades por la decisión del PP de mantenerlo como vicepresidente segundo del Consell de Mallorca".

"Bestard sigue como vicepresidente porque el PP de Llorenç Galmés lo mantiene en el cargo, y Feijóo tiene que explicar si avala esta decisión. No basta hablar de tolerancia cero con la corrupción mientras se mantienen responsabilidades de gobierno a dirigentes bajo sospecha", ha sostenido.

Para la candidata, "el problema ya no es solo que ha hecho Bestard, sino qué está dispuesto a tolerar el PP para conservar el poder". El líder de los 'populares', ha insistido, debe explicar "qué precio político está dispuesto a pagar para mantener su alianza".

La consellera de MÉS per Mallorca en el Consell e integrante de la candidatura de la coalición Acord de Progrés per Mallorca al Senat, Rosa Cursach, ha lamentado que Galmés no haya aprovechado las "muchas oportunidades que ha tenido para actuar" y haya "elegido mantener a Bestard en la vicepresidencia".

La ecosoberanista ha pedido al equipo de gobierno insular que "defienda los intereses de la ciudadanía y adopte todas las medidas necesarias para recuperar los recursos públicos que se hayan podido utilizar de forma indebida".

LOS DETALLES DEL CASO

Los socialistas, en su querella, acusaron al también conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes de utilizar de manera sistemática y reiterada tres vehículos de la institución insular para usos privados y de manera exclusiva, generando gastos de gasolina y otros consumos sin contar con autorización.

Cabe recordar que, después de que el caso se hiciera público el pasado mes de mayo, la institución insular elaboró informes técnicos que concluyeron que Bestard había hecho uso exclusivo de tres vehículos oficiales sin tener permiso para ello, dado que no se había acreditado que estuvieran asignados en régimen de exclusividad.

Aunque los análisis internos, cuya elaboración fue ordenada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, reconocían que este proceder "no es una conducta apropiada", sostenían que no se puede "determinar de forma categórica el uso indebido".

El equipo de gobierno insular descartó tomar medidas contra Bestard, uno de sus miembros, y cerró el caso con la elaboración de una instrucción interna que regula el uso de vehículos oficiales.