Herido grave un hombre al caer desde siete metros de altura mientras practicaba barranquismo en Sóller

Un hombre de 51 años ha resultado herido de gravedad al caer desde siete metros de altura mientras practicaba barranquismo en el torrente de ses Llemes, en el municipio mallorquín de Sóller.

El accidente, según ha informado el SAMU 061, ha tenido lugar sobre las 13.10 horas de este martes.

El hombre estaba practicando barranquismo en el torrente de ses Llemes cuando, en circunstancias que por el momento se desconocen, se ha precipitado desde siete metros de altura.

Los Bomberos de Mallorca han rescatado helicóptero a la víctima, quien se encontraba en una zona de difícil acceso, y la han trasladado hasta la ambulancia.

El herido, quien presentaba politraumatismos, ha sido evacuado en estado grave al Hospital Universitario Son Espases.