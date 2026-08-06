Grupo Cabanach refuerza la seguridad de la Copa del Rey con drones y sistemas de inteligencia

La seguridad es uno de los pilares de la Copa del Rey MAPFRE de Vela, un evento que cada verano reúne en Palma a cientos de regatistas, visitantes y autoridades, entre ellas la Familia Real. En una entrevista concedida al programa 'Más de Uno Mallorca', desde el Real Club Náutico de Palma, el CEO de Grupo Cabanach, Juan Carlos Cabanach, ha puesto en valor la coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la seguridad privada para garantizar el correcto desarrollo de la competición.

Cabanach, cuya empresa participa desde hace 18 años en el dispositivo de seguridad del evento, ha destacado la colaboración con Guardia Civil, Policía Nacional, Casa Real y el resto de organismos implicados. "La colaboración es muy cordial y es un lujo poder trabajar con todos ellos", ha señalado.

El responsable de Grupo Cabanach ha explicado que la organización de la seguridad ha evolucionado de forma constante y que cada edición incorpora nuevos procedimientos de prevención y coordinación. En este sentido, ha subrayado que el operativo no solo contempla la protección de autoridades y asistentes, sino también la prevención de accidentes y la respuesta sanitaria, con distintos equipos preparados para actuar ante cualquier incidencia.

Respecto a la percepción de inseguridad en la sociedad, Cabanach considera que actualmente existe una mayor conciencia de los riesgos debido al acceso a más información. "Vivimos en un mundo con más información y, por tanto, somos más conscientes de los riesgos. Eso obliga a prever mejor las situaciones y a reforzar la prevención", ha afirmado.

Drones y sistemas de inteligencia

Durante la entrevista también ha destacado el papel que desempeñan las nuevas tecnologías en la planificación de grandes eventos. Sin entrar en detalles sobre el dispositivo, por motivos de seguridad, ha explicado que actualmente se emplean herramientas como drones, medios aéreos y sistemas de inteligencia que permiten mejorar la coordinación entre todos los equipos implicados.

Preguntado por el amplio despliegue de seguridad que acompaña la presencia de la Familia Real durante la regata, el CEO de Grupo Cabanac ha apelado a la prudencia. "La seguridad al cien por cien y el riesgo cero no existen", ha señalado, aunque ha remarcado que existe un dispositivo preparado para responder ante cualquier eventualidad.

Grupo Cabanach participa un año más en el operativo de seguridad de la Copa del Rey MAPFRE de Vela, uno de los acontecimientos deportivos y sociales más relevantes del verano en Mallorca.