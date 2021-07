Gran éxito de la recogida de basura en la Playa de Can Pere Antoni con Europa FM y el Ayuntamiento de Palma

Microplásticos, botellas, colillas y alguna que otra jeringuilla han sido los residuos que han recogido esta mañana en la playa de Can Pere Antoni el centenar de voluntarios que han acudido a la llamada de la Alerta Eco de Europa FM, en colaboración con el Ayuntamiento de Palma.

En familia, con amigos o en solitario, han participado en la iniciativa para dar ejemplo y tratar de concienciar a la ciudadanía de la importancia de mantener la naturaleza libre de residuos, dentro del marco de la iniciativa #AlertaECOEuropaFM. Su objetivo no ha sido tan solo limpiar la playa, si no convencer a la gente de que no se tire más basura y formar parte de #RespiraEuropaFM.

En un ambiente festivo, los participantes se han mostrado encantados con la iniciativa, tanto aquellos que era su primera experiencia como los más veteranos, y han asegurado estar esperando a más actividades ecológicas como esta.

Al finalizar, los voluntarios han podido disfrutar en exclusiva del concierto de Xanguito, que le ha puesto el broche final a una jornada festiva en la que el medioambiente ha sido el verdadero protagonista.

Colaboran: EMAYA, ASSAÓNA GASTRO BEACH, ASÍMA JÓVENES, MEDIAMARKT, BALEARIA, SUPERMERCADO CIDÓN, RENAULT LLUCMAJOR, AUTOESCUELA RIBAS, HOTEL HOSPES MARICEL, EEZY y AJUNTAMENT DE PALMA.