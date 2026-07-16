El Govern ha visitado en lo que va de año 191 empresas para asesorar sobre prevención laboral ante los efectos del calor extremo

Estas visitas se enmarcan en la campaña de prevención 'El calor puede ser mortal, la prevención es vital' que lleva a cabo el ejecutivo a través del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, el Ibassal, y que este año ha actualizado su decálogo de buenas prácticas y protocolo ante las olas de calor para empresas y trabajadores.

El Ibassal ha realizado 312 visitas en total a empresas en el marco de la campaña contra el calor de este verano. De estas, 191 han sido inspecciones específicas de la campaña de calor y 121 han correspondido a la campaña del amianto, que también incluye la prevención del estrés térmico. Por islas, se han llevado a cabo 217 visitas en Mallorca, 62 en Menorca y 33 en Eivissa y Formentera. En cuanto al año 2025, se hicieron un total de 444 visitas de asesoramiento técnico, por lo que la previsión para 2026 es superar esta cifra.

Además, se han hecho visitas específicas en obras de construcción y también en el aeropuerto de Palma. Para hacer frente a las temperaturas extremas, el Ibassal ha distribuido 2.200 cubrenucas entre 2025 y 2026 para proteger a las personas que trabajan expuestas a la radiación solar.

Preguntada por las reclamaciones desde la construcción para hacer una jornada continua que empiece antes y evite las horas de máximo calor y sobre cómo afecta esto a las normativas sobre ruidos, la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha asegurado que han hecho reuniones con diferentes ayuntamientos y el Consell de Mallorca y que ya se están tomando medidas por parte de los ayuntamientos "intentando por un lado evitar ruidos a según qué horas y por otra, garantizar las reclamaciones de los trabajadores de la construcción".

Por último, en cuanto a la noticia publicada hace dos días donde una web estatal vinculada al CSIC apuntaba que más de 100 personas en Baleares habían muerto por calor este verano, Cabrer ha contestado que el Govern corrobora los datos de Salud y que no le consta ninguna víctima por este motivo en Baleares y en el ámbito laboral tampoco.