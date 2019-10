El Govern estudia las fórmulas para devolver la ecotasa a las empresas afectadas por la quiebra de Thomas Cook

Sin embargo tanto MÉS per Menorca, como MÉS per Mallorca piden al conseller que los créditos a estas empresas se habiliten mediante un presupuesto propio.

El Govern de Baleares está estudiando, actualmente, las fórmulas para articular la devolución del Impuesto de Turismo Sostenible a las empresas afectadas por la quiebra de Thomas Cook, si bien el Ejecutivo no contempla renunciar a devolver este impuesto, pese a lo que habían anunciado los portavoces de otras formaciones este miércoles tras la Junta de Portavoces del Parlament.

Fuentes de la Conselleria de Turismo han matizado a Europa Press las declaraciones realizadas por algunos portavoces, en las que habían afirmado que el Govern estudiaba vías alternativas a la devolución del ITS, para garantizar la liquidez a las empresas.

En este sentido, el portavoz de MÉS per Menorca, Josep Castells, había declarado tras la Junta de Portavoces del Parlament, que el conseller de Turismo del Govern, Iago Negueruela, estaba estudiando otras vías para paliar los afectos de esta quiebra que no incluyera la devolución del ITS. Así, estas declaraciones han sido corregidas, posteriormente, por la Conselleria de Turismo.

Sin embargo tanto MÉS per Menorca, como MÉS per Mallorca piden al conseller que los créditos a estas empresas se habiliten mediante un presupuesto propio. Así, Castells ha pedido, además, que estas ayudas estén condicionadas a unos compromisos de "sostenibilidad" y "retorno social", por parte de las empresas beneficiarias.

Desde MÉS han argumentado que las líneas de crédito del Govern que se destinen a las empresas afectadas no deberían comprometer la naturaleza del Impuesto de Turismo Sostenible, que fue concebido para paliar los efectos del turismo sobre el Medio Ambiente.

Por su parte, el portavoz de la formación El PI en el Parlament, Jaume Font, ha explicado que, durante el pleno del próximo martes, su formación interpelará al Govern para conocer si van modificar el plan de ayudas anunciado recientemente por el Ejecutivo balear, para las empresas afectadas por el cese de operaciones de Thomas Cook.

Además, Font ha acusado a los responsables de MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca de actuar por "intereses partidistas" y de no tener en cuenta "el sufrimiento" de la personas de Baleares que se ven afectadas por esta crisis.

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Parlament, Antoni Costa, ha recordado que desde el PP han expresado "su reticencia" a esta medida que plantea el Govern, argumentando que no comparten esta fórmula y que, además, no la entienden desde un punto de vista legal.

Así, Costa ha indicado que desde su formación apuestan por suspender el ITS, provisionalmente, hasta el mes de mayo, al entender que esta fórmula sería más eficaz.

Por su parte, el portavoz del Podemos en el Parlament de Baleares, Alejandro López, también ha explicado que desde su formación han pedido a la Conselleria que busque fórmulas para paliar los efectos de esta quiebra, "que se ajusten a su proyecto político".