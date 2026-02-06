TURISMO

El Govern cree ya no es necesario subir el impuesto de turismo sostenible pero seguirá defendiendo la medida

El Govern se ha comprometido este viernes ha defender en la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad la modificación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), aunque cree que es una medida extraordinaria que ya no es necesaria ante las actuales tendencias de llegada de turistas a Baleares

Europa Press

Palma |

Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Mallorca.
Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Mallorca. | Tomàs Moyà - Europa Press

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha recordado que este año el aumento de llegada de turistas en temporada alta se ha quedado por debajo del uno por ciento lo que prueba que medidas extraordinarias ya no son necesarias y que las políticas de contención están funcionando.

Para el Ejecutivo autonómico, todavía hay margen de crecimiento en temporada media y alta sin congestionar el destino.

