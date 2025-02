El Govern confía en que Vox tome una decisión "con responsabilidad y altura de miras" sobre Le Senne

LEER MÁS Le Senne sigue sin ver motivos para dimitir y dice estar "tranquilo"

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha confiado en que el grupo parlamentario de Vox tomará una decisión "con responsabilidad y altura de miras" después de que se haya abierto juicio oral por un delito de odio contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

Así se ha expresado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, en la que ha admitido que la interlocutoria dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha provocado "un cambio importante en el procedimiento judicial". Costa ha desligado al Ejecutivo autonómico del futuro de Le Senne en al frente del Parlament y ha señalado que éste "ni pide ni deja de pedir la destitución de nadie".

La responsabilidad de tomar decisiones al respecto, ha señalado, es de los grupos parlamentarios. "Y en primera instancia es Vox quien tiene que actuar con responsabilidad y altura de miras", ha apuntado. El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha admitido que preferiría que esta situación no se estuviera produciendo y no se ha querido pronunciar sobre la ruptura de relaciones que esta situación podría generar entre el PP y Vox.

"A día de hoy la valoración que hacemos es la que acabo de hacer. Si en el futuro se plantean otras situaciones, en su momento las valoraremos y tomaremos las decisiones que tengamos que tomar", se ha limitado a decir.

Preguntado por si Le Senne seguirá en el cargo el próximo 1 de marzo, Día de Baleares, para pronunciar el discurso que le correspondería como presidente de la Cámara. "No lo sé, soy portavoz del Govern, no tengo una bola de cristal. A día 1 de marzo, reitero, no sé quién va a ser el presidente del Parlament", ha zanjado.