El PP gobernará en minoría en Baleares tras la salida de Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este jueves que su partido retirará el apoyo al Govern balear, dando por roto así el acuerdo que propició la investidura de Marga Prohens en julio del año pasado. Lo ha anunciado en una comparecencia sin preguntas tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional en la que ha confirmado que los cuatro vicepresidentes autonómicos de Vox --en Baleares no están en el Ejecutivo y el PP gobierna en minoría-- presentarán su dimisión y su partido pasará a ejercer una oposición "leal y contundente" en las comunidades autónomas en las hasta ahora gobernaba en coalición con los 'populares'.

Fuentes del partido en las Islas habían adelantado que se remitirían a lo que dijese el líder nacional, mientras que la presidenta del Govern, Marga Prohens, había afirmado que "no entendería" que se rompiera ningún acuerdo. Desde el Ejecutivo autonómico no se ha hecho ninguna valoración tras el anuncio de Abascal y han preferido remitirse a las declaraciones que puedan hacerse este viernes. De momento fuentes del Govern balear confirman a Onda Cero que la presidenta balear no valorará la decisión de Abascal, a la espera de lo que digan los diputados de Vox en Baleares.

La formación de Santiago Abascal ya desligó este jueves la ruptura de los pactos suscritos en las autonomías de los gobiernos en coalición con los 'populares' en los ayuntamientos. Sin embargo, cabe recordar que Vox sí que forma parte del equipo de gobierno del Consell de Mallorca donde PP y Vox gobiernan en coalición bajo la presidencia del 'popular' Llorenç Galmès.

El anuncio de Abascal se materializará con la dimisión de los cuatro vicepresidentes autonómicos (Alejandro Nolasco, Aragón; Vicente Barrera, Comunidad Valenciana; José Ángel Antelo, Murcia; y Juan García-Gallardo, Castilla y León) y Vox retirará su apoyo parlamentario al PP en las regiones, lo que incluye Baleares. "Vox pasará a ejercer una oposición tan leal y contundente como en el resto de España", ha agregado, afirmando que su formación no tiene "apego a los sillones". Abascal ha asegurado que Vox "ha cedido quizá a veces demasiado para salvaguardar" los gobiernos autonómicos con la vista puesta en "consolidar una alternativa nacional", pero ha lamentado que es "imposible pactar con quien no quiere hacerlo" y "pretende imponer políticas de fronteras abiertas".

Además, en el caso de Baleares, en virtud del acuerdo con los 'populares' con Vox, Gabriel Le Senne ocupa la presidencia del Parlament y se firmó un documento con 110 medidas para propiciar la investidura de Prohens. A partir de la decisión de Santiago Abascal, la presidencia de Lesenne queda en entredicho, aunque los grupos de la oposición ya propusieron una remoción para cesarlo del cargo después de la polémica por la foto de las 'Roges del Molinar'.

LA PRESIDENTA DE VOX BALEARES APOYA LA DECISIÓN DE ABASCAL

La presidenta de Vox en Baleares y diputada, Patricia de las Heras, ha ensalzado este jueves que su partido "haya elegido el honor", después del anuncio del líder nacional, Santiago Abascal, de salir de los gobiernos autonómicos y retirar el apoyo parlamentario al Govern balear. En un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, refiriéndose al acuerdo para el reparto de menores migrantes no acompañados, ha reivindicado, recurriendo a las palabras de Abascal, que "nadie les votó para aceptar la política migratoria del PSOE". En la misma línea, ha acusado al PP de "rendirse ante ellos".

SITUACIÓN DEL PARLAMENT BALEAR

Las elecciones de mayo de 2023 dejaron una aritmética postelectoral complicada para el PP balear, pero no imposible para gobernar. Los 25 diputados del PP en el Parlament sumaban una mayoría holgada para sacar adelante la legislatura, gracias al apoyo de los 8 diputados de Vox, que se convirtió en tercera fuerza política en Baleares.

Sin embargo, al poco de iniciarse la legislatura, vinieron los problemas internos en el partido de Santiago Abascal. La formación en Baleares primero lamentó la escisión del diputado Xisco Cardona, que se quedó su acta de diputado como no adscrito. Los siete diputados restantes volvieron a tener desavenencias en la aprobación del techo de gasto del Govern balear y algunos se desmarcaron de la dirección nacional de Vox, provocando una profunda crisis en el partido.

El resultado fue la división interna con el desplante de los cinco diputados "díscolos" que amagaron con salirse del grupo parlamentario, aunque finalmente cerraron la crisis en abril con un acuerdo para mantener a Patricia de las Heras como presidenta de la formación en las islas. Sin embargo, es conocido que los cinco "rebeldes", Idoia Ribas, Sergio Rodríguez, Manuela Cañadas, María José Verdú y Agustín Buades mantienen claras desavenencias con la dirección nacional y la presidenta regional.

En suma, si el PP balear pretende gobernar en minoría tras la salida de Vox de los gobiernos regionales a nivel nacional, podría apoyarse en el diputado no adscrito Xisco Cardona, así como los cincos diputados de Vox que se enfrentaron a la dirección nacional, siempre y cuando éstos confirmen su intención de mantener firme su compromiso con el acuerdo programático firmado con los de Marga Prohens. Entonces los 25 diputados del PP balear sumarían mayoría absoluta para sacar adelante sus iniciativas parlamentarias al llegar a los 30 apoyos. Cabe recordar que el diputado Llorenç Córdoba, presidente insular de Formentera, que mantiene su acta tras ser expulsado de S'Unió, también podría ser clave para dar apoyo al Govern de Marga Prohens.