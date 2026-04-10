‘Gente viajera’, con Carles Lamelo, se emite este domingo desde Palma.

‘Gente viajera’, con Carles Lamelo, invita este domingo a los oyentes a hacer la maleta —aunque sea desde casa— y dejarse llevar hasta Palma, en una edición especial que se emitirá en directo desde el Grupotel Playa de Palma Suites & SPA.

El programa propone un recorrido sonoro por una ciudad que va mucho más allá del sol y playa: Palma se revela como un destino vibrante, abierto todo el año, con una agenda cultural en constante movimiento y perfecto para una escapada en cualquier momento.

Con la colaboración de la Fundación Turismo Palma 365 y Grupotel Hotels & Resorts, el espacio reunirá voces clave que ayudarán a entender por qué Palma sigue conquistando viajeros en todas las estaciones, gracias a sus apuesta decidida por la cultura en todas sus vertientes.

Así, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, compartirá la visión de futuro de la ciudad, mientras que Margalida Vidaña, co-directora de la Palma International Boat Show, acercará a los oyentes al pulso de la náutica, uno de los grandes motores de proyección internacional del destino.

Roberto Pérez, director del hotel Taurus Park de Grupotel, pondrá en contexto la evolución del turismo y la apuesta por una oferta de calidad, y Rafael Durán, director-gerente de Spiritual Mallorca, abrirá la puerta a una forma diferente de descubrir la isla: más pausada, más auténtica.