Galmés pide a la DGT que controle los vehículos extranjeros ante la futura regulación de entrada en Mallorca

El Consell de Mallorca quiere que la regulación de entrada de vehículos esté preparada antes de la próxima temporada turística. Así lo ha anunciado el Presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en una entrevista en el programa Más de Uno Mallorca, de Onda Cero, donde ha defendido que la medida pretende reducir la saturación de las carreteras de la isla, aunque reconoce que deberá ir acompañada de un mayor control sobre los vehículos que llegan desde fuera.

Galmés reclama a la Dirección General de Tráfico que intensifique la vigilancia sobre los vehículos con matrícula extranjera y sobre aquellos que no cumplen las condiciones establecidas por la futura regulación. “Nosotros hemos pedido a la DGT, que es el competente en controlar estos vehículos, que, por favor, haga un esfuerzo más grande para controlar que realmente solo están los coches que les corresponden por ley”, ha asegurado el Presidente insular en Onda Cero.

El presidente insite además en que uno de los problemas actuales es la falta de datos sobre el número de vehículos de alquiler que circulan por Mallorca durante la temporada turística. El Consell pretende que el futuro estudio de carga determine el número máximo de vehículos que podrán entrar en la isla y establezca también las condiciones para los coches de alquiler.

La regulación no afectará a los residentes, pero sí contempla restricciones para vehículos de fuera de Mallorca, empresas de alquiler y no residentes con vivienda en la isla. Además, el departamento de Hacienda trabaja ya en la tasa que tendrán que pagar los vehículos procedentes de fuera, un pago que tendrá carácter disuasorio y que, según Galmés, contribuirá al mantenimiento de las infraestructuras y a impulsar una movilidad más sostenible.

El presidente del Consell confía en que los efectos de la medida sean especialmente visibles a partir de 2027

“El año 2027 ya se ha de notar el número de vehículos que no entrarán a la isla de Mallorca y que darán más facilidad a la hora de circular”, según Galmés, que recuerda que Mallorca también prepara un importante plan de inversiones en movilidad, con 164 millones de euros destinados a los accesos a Palma, además de nuevas actuaciones como las previstas en el segundo cinturón.

El presidente defiende que la regulación no podía haberse aplicado antes porque, según explica, cuando llegó al Consell no existían los estudios necesarios para ponerla en marcha. Asegura que en estos dos años y medio se han celebrado más de una veintena de reuniones y se ha trabajado en el desarrollo de la normativa y en el estudio de carga, que deberá determinar el límite de vehículos.

Crisis migratoria

En la entrevista, el presidente del Consell de Mallorca se ha referido también a la situación de los menores migrantes llegados a las islas y al debate sobre el reparto de menores procedentes de otros territorios, como Ceuta. “No es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de capacidad”.

Galmés asegura que Mallorca es solidaria, pero advierte de que el sistema de protección de menores está completamente saturado. “Es una cuestión de capacidad. De hecho, en nuestros centros de menores continúan estando en el 1.000%. Tenemos más de 460 menores en el sistema de protección”.

Según ha explicado, cerca de 200 menores migrantes han llegado a Mallorca en lo que va de 2026. Ante esta situación, considera que la isla no dispone actualmente de los recursos económicos, materiales ni de los espacios necesarios para asumir más menores procedentes de otros territorios.

Galmés cifra en más de 20 millones de euros el gasto del Consell el pasado año en el sistema de protección y reclama al Estado que actúe sobre la llegada de migrantes y mejore la gestión de la distribución de menores entre comunidades