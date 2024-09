Gabriel Le Senne seguirá siendo presidente del Parlament balear, gracias a la abstención del PP

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, seguirá en el cargo gracias a la abstención del PP en el debate de remoción celebrado este martes de forma extraordinaria en el Parlament balear, aunque entre críticas a Vox "por querer mantener la silla". La propuesta de remoción ha sido finalmente rechazada con 25 votos a favor, siete en contra y 27 abstenciones. Cabe recordar que la destitución necesitaba para salir adelante una mayoría de tres quintos.

El portavoz del PP en la Cámara autonómica, Sebastià Sagreras, ha justificado el no apoyo explícito a Le Senne en forma de abstención argumentando que corresponde a Vox explicar a sus más de 60.000 votantes en las Islas porque tras la ruptura de los acuerdos anunciada por Santiago Abascal y que en Baleares incluyen la presidencia de la Cámara, "por qué han renunciado a las políticas para al mismo tiempo querer mantenerse en la silla". Sagreras ha reiterado que, por coherencia, Le Senne tendría que haber dimitido él mismo "por unos hechos que nunca tendrían que haberse producido".

Sin embargo, ha criticado la falta de credibilidad de la oferta del PSIB para apoyar el cambio en la presidencia de la Cámara. Así, ha acusado tanto a PSIB como a Vox de "retroalimentarse" y de preferir "cuanto más ruido, mejor". El 'popular' ha reivindicado que el tiempo "le ha dado la razón" respecto a la necesidad de esperar para pronunciarse respecto a los apoyos a Le Senne tras el incidente con la foto de Aurora Picornell. "Vox se ha ido haciendo pequeño", ha añadido, recordando que en este lapso de tiempo, Vox rompió los acuerdos.

Respecto al PSIB, ha lamentado que del partido en el que no ha habido ninguna dimisión ni peticiones de disculpas por el caso Koldo "solo hayan sido capaces de ofrecer sillas y la presidencia del Parlament". El portavoz del PP ha concluido su intervención antes de la votación dirigiéndose a Le Senne pidiéndole "que aprenda de lo sucedido y que vuelva a la institucionalidad". Al final de sus intervenciones, el propio Le Senne también ha mostrado su deseo de "pasar página y mirar hacia el futuro".

MEMORIA DE MALLORCA

El pleno extraordinario ha comenzado con algunos cambios en los escaños, decididos en la Junta de Portavoces. Así, Agustín Buades, que recientemente ha salido del grupo parlamentario de Vox ha ocupado un escaño junto a la bancada 'popular', mientras que Xisco Cardona, que también salió de Vox y estaba cercano a los socialistas, ha ocupado ahora un escaño más cerca de sus excompañeros de partido.

Junto a él se ha sentado Gabriel Le Senne, que no ha presidido el pleno, aunque se ha mostrado "alegre" de poder intervenir por primera vez desde el atril que emplean los diputados. La segunda réplica a los grupos la ha hecho desde el escaño, situado junto a sus compañeros de Vox.

El propio Buades ha sido protagonista en un momento del debate, después de que la oposición le haya acusado de transfuguismo. "No soy un tránsfuga, siendo en Vox", ha respondido tras pedir la palabra por alusiones personales. En la tribuna de invitados, por su parte, han presenciado el pleno representantes de entidades memorialistas, así como cargos de Vox en las distintas instituciones como Fulgencio Coll, Antoni Gili y David Gil.

AGUSTÍN BUADES PIDE LA DIMISIÓN DE LE SENNE

El diputado no adscrito Agustín Buades, recién salido del grupo parlamentario de Vox, ha votado este martes en contra de la destitución de Gabriel Le Senne como presidente del Parlament, aunque ha pedido "muy seriamente" su dimisión. En una rueda de prensa después del debate de remoción, Buades ha justificado su rechazo a la propuesta de la oposición acusando a la izquierda de montar "un circo de pura demagogia".

Para el ahora diputado no adscrito, Le Senne ha explicado "muy bien" lo que ocurrió con la foto de Aurora Picornell en el debate de toma en consideración de la derogación de la ley de memoria democrática. Sin embargo, recordando su intervención del pasado viernes cuando anunció su salida del grupo parlamentario de Vox, Le Senne tiene que dejar el cargo desde el momento en que están rotos los pactos de Vox con el PP. Buades ha recordado que Santiago Abascal dijo que "no están por sillones sino por principios" y ha instado ha acusado a Vox de "defraudar a sus votantes" manteniendo a Le Senne en la presidencia.

Buades ha insistido en que no es un tránsfuga porque sigue siendo miembro de Vox y ha apuntado incluso que "hoy mismo" le han pasado la cuota. Además, ha revelado que Vox y PSIB se han opuesto a su petición de ocupar el escaño 32 y ha acabado sentado junto al PP. El también diputado no adscrito y ex de Vox, Xisco Cardona, por su parte, ha justificado su abstención argumentando que tanto la actitud de Le Senne como la de Mercedes Garrido no fueron afortunadas. Cardona ha adelantado que fuera de Vox y con los acuerdos entre los socios de investidura rotos "por decisión unilateral" de los de Abascal, a partir de ahora votará según su conciencia.