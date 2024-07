Fulgencio Coll (Vox), en Onda Cero: "En Palma todo sigue igual"

El concejal de Vox en el ajuntament de Palma y líder del partido en la capital balear, Fulgencio Coll, atiende los micrófonos de Onda Cero después de que Santiago Abascal anunciara su decisión de romper todos los pactos con el PP en seis comunidades autónomas. Coll asegura en Onda Cero que en "Palma "todo sigue igual", porque el PP gobierna en solitario y su formación está en la oposición. Eso sí, "exigiremos que se cumpla el acuerdo programático en el menor tiempo posible", aclara Coll.

"Seguiremos haciendo una oposición constructiva, pero exigente", explica Fulgencio Coll, que defiende la decisión del líder nacional Santiago Abascal. "No son esos 400 menores, es admitir que aquí puede venir cualquiera", explica el también vicepresidente de la formación en Baleares, cuando aún no se han pronunciado la presidenta regional y portavoz parlamentaria del partido en Baleares, Patricia de las Heras y Manuela Cañadas, respectivamente.

"Hasta aquí hemos llegado", concluye el concejal de Vox y líder del partido en Palma, en referencia a la decisión de Santiago Abascal. "El PP no ha sido nada leal y nos hemos alejado del partido." Ahora bien, Coll asegura que las cosas en los ayuntamientos y consells no cambian, a pesar del órdago de Abascal quien amenaza con romper con todo aquel que acepte el reparto de menores extranjeros no acompañados.