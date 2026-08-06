CRISIS MIGRATORIA

Finaliza sin resultados la búsqueda de los desaparecidos de dos pateras en aguas de Baleares

La búsqueda de los desaparecidos durante la travesía de dos pateras localizadas en las costas de Baleares ha concluido este miércoles por la noche sin que se haya encontrado ningún cuerpo, según ha confirmado la Delegación del Gobierno a Onda Cero

Patricia Segura

Palma | (Publicado 06.08.2026 09:51)

Imagen de archivo.
Imagen de archivo. | Agencia EFE

La búsqueda de los desaparecidos durante la travesía de dos pateras localizadas en las costas de Baleares ha concluido este miércoles por la noche sin que se haya encontrado ningún cuerpo, según ha confirmado la Delegación del Gobierno a Onda Cero.

El operativo se había mantenido activo tras la llegada de dos embarcaciones con migrantes en diferentes puntos del litoral balear. En la primera patera, localizada el pasado miércoles al suroeste de Mallorca después de permanecer 15 días a la deriva, fueron rescatadas dos personas de origen magrebí. Los supervivientes aseguraron que en la embarcación viajaban inicialmente 19 personas.

En la segunda embarcación, interceptada el martes al sureste de Cabrera, los equipos de rescate localizaron dos cadáveres y auxiliaron a 19 personas. Según el testimonio de los ocupantes, unas 30 personas habrían partido desde Argelia.

Aunque el dispositivo de búsqueda ha finalizado sin nuevos hallazgos, por el momento se mantiene el aviso a navegantes ante la posibilidad de que puedan aparecer restos o personas en el mar.

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