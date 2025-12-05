Las familias Quetglas y Vich se alían bajo la marca Summum

Summum Hotel Group y BQ Hoteles, a través de las familias Vich y Quetglas, respectivamente, han formalizado una alianza para potenciar el crecimiento y desarrollo de un grupo que operará con la marca paraguas Summum Hotel Group, arrancando con 34 hoteles --17 en propiedad--, 3.285 habitaciones, 105 millones de facturación agregada y 1.700 empleados.

El proyecto se basa en un modelo multimarca, bajo el objetivo de acelerar su expansión mediante la incorporación de activos de terceros vía contratos de gestión y alquiler, acuerdos de franquicia con cadenas Internacionales, y partnerships con fondos, socimis y 'family office'. Además, el nuevo grupo pretende superar los 50 hoteles a partir del año 2030.

Fruto de esta nueva etapa, se constituirá un consejo de administración integrado por miembros de ambas familias empresarias y presidido por Carolina Quetglas, según un comunicado. Además, la familia Quetglas tendrá la participación de control, en tanto que la propia Carolina y Javier Vich serán los consejeros delegados, asumiendo de forma conjunta la dirección de la nueva entidad. Mientras, Aurelio Vázquez continuará como director general.

Por tanto, el porfolio de la alianza se distribuye en Mallorca, Menorca, Madrid, Barcelona, Girona, Málaga, Toledo, Medellín (Colombia) y, próximamente, Tenerife y Asturias. Del total de 34 hoteles, 17 establecimientos son propiedad de ambas familias. Además, Summum Hotel Group integra distintas marcas: Q Hoteles (hoteles vacacionales), Belle Hoteles (hoteles boutique y singulares), 1881 Hotels (hoteles y marca de Vichy Catalán Corporation) y terceras marcas de cadenas internacionales. Actualmente, cinco establecimientos están bajo la marca Meliá Collection, fruto del acuerdo con Meliá Hotels International.

Para Carolina Quetglas, esta unión representa el comienzo de una asociación "fructífera" que no solo fortalecerá las operaciones en Mallorca, sino también la expansión en otros destinos españoles. De su lado, Javier Vich se ha mostrado convencido de que este acuerdo marca "un hito" para Summum Hotel Group y le dota de un nuevo impulso para convertirse en "la semilla de una cadena española multimarca de referencia".