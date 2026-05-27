sucesos

Fallece un motorista tras sufrir un accidente y caer a la autopista de Llucmajor

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el siniestro ha ocurrido sobre las 06.50 horas en la Ma-6013, que conecta la autopista con el Molinar

Europa Press

Palma |

Accidente de tráfico
Imagen de atascos kilométricos en la autopista de Llucmajor a causa de una colisión mútiple. | DGT

Un hombre de 60 años ha fallecido este miércoles tras sufrir un accidente y caer a la autopista de Llucmajor (Ma-19).

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el siniestro ha ocurrido sobre las 06.50 horas en la Ma-6013, que conecta la autopista con el Molinar.

El 112 ha informado de la colisión entre dos vehículos y a su llegada, los agentes de Tráfico de la Guardia Civil han confirmado que se trataba de una colisión lateral entre un coche y una moto.

Como consecuencia del impacto, el motorista ha salido despedido y ha caído a la autopista.

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