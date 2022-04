Estarás dice en Onda Cero que espera de Armengol "sinceridad y generosidad" en las entrevistas sobre menores tuteladas

El PP balear asegura que investigación europea de los casos de abusos y explotación de menores tuteladas en Mallorca ha sido posible "gracias al trabajo del PP en Europa", en palabras de la presidenta de la formación en las islas Marga Prohens. Anuncio que ha hecho Prohens el día en que la eurodiputada de su grupo Rosa Estaràs, una de las seis personas que forman parte de esta comisión de investigación llegada a Mallorca para entrevistarse con los implicados, inicia sus labores de investigación.

Antes de entrevistarse la comitiva europea con la presidenta del Govern balear, la consellera de servicios sociales, la presidenta del consell de Mallorca y madres biológicas de las víctimas, además de periodistas, la eurodiputada Rosa Estarás ha adelantado este lunes a Onda Cero que no quiere "señalar a nadie". Incluso ha admitido Estarás, en una entrevista concedida al programa 'Más de Uno Mallorca', que las instituciones de Baleares han avanzado en la protección de las menores tuteladas. Sin embargo, hace falta mejorar los protocolos y no repetir viejos errores, según admite la 'popular'. Por ello, que el objetivo de la investigación es mejorar los protocolos y que los casos de explotación y abusos a menores tuteladas no se repitan.

Los europarlamentarios de PP, Vox y C’s se entrevistarán con la presidenta del Govern balear en la tarde de este lunes en el Consolat de Mar. Respecto a este encuentro, Rosa Estarás ha admitido que espera de la presidenta balear que "aborde con franqueza esta problemática". De Armengol, ha dicho Estarás, espera "sinceridad, generosidad y nada de atrinchamiento".

Los eurodiputados confían en que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pueda emitir un informe concluyente dentro de un mínimo de dos meses.