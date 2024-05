Antoni Deudero, regidor de Movilidad de Palma: "Este verano los ciudadanos notarán una mejora sensible en el transporte público"

LEER MÁS Los taxis de Palma podrán circular las 24 horas hasta octubre

Después de la saturación vivida en algunas paradas de taxis esta semana en el centro de Palma por la llegada de cruceristas, desde el Ayuntamiento aseguran que están trabajando en medidas "innovadoras" para atender la alta demanda de residentes y turistas en temporada alta. Así lo ha defendido el regidor de Movilidad, Antoni Deudero, en una entrevista concedida al programa 'Más de Uno Mallorca' con Elka Dimitrova. Con todas las medidas que ha tomado el Ayuntamiento, ha asegurado que este verano los ciudadanos notarán una "mejora sensible" en el transporte público de la ciudad.

Los taxis podrán operar las 24 horas del día hasta octubre, aunque "podrán hacerlo por el centro de la capital balear" para evitar que únicamente se hagan viajes al aeropuerto de Son Sant Joan. Además, "a las 200 plazas de licencias temporales de taxi se han titulado más de 250 conductores nuevos gracias a las últimas convocatorias", ha asegurado Deudero.

Respecto a la negociación entre los municipios del área metropolitana de Palma, que incluye a los municipios de Calvià, Llucmajor, y Marratxí, Deudero ha reconocido que la unificación de la emisora puede que no sea una realidad este verano, ya que los "técnicos municipales están trabajando para estandarizar las tarifas". Los taxis de Palma aún no podrán recoger a clientes de otros municipios para no volver de vacío cuando salen de la capital balear.

Por otro lado, Deudero ha avanzado en Onda Cero que el Consistorio está estudiando habilitar más zonas de aparcamiento para los autobuses turísticos "en la calle de Eusebio Estada" y evitar así la saturación en la zona de Escoller. También ha destacado que el Ayuntamiento "va a reforzar el número de conductores de los buses de la EMT", con 150 conductores más que se van a incorporar antes de la temporada alta.