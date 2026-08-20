Una de las empresas que rescataron la barca de alquiler sin licencia que volcó en s’Estanyol con un fallecido asegura que no tenía chalecos salvavidas

Según el propietario de la empresa que salió al rescate de la barca, Cristian Castell, con quien ha podido hablar Onda Cero, la embarcación accidentada es de una empresa de la zona que, aseguran, compraron el año pasado dos chicos jóvenes "que no tienen ni idea de lo que es una embarcación", y han recordado las palabas del presidente de la asociación del chárter náutico, Pedro Gil, pidiendo que "debe profesionalizarse" el sector y las personas que tengan este tipo de empresas.

Desde Marea Sun Charter han asegurado que los buzos de lacorroboraron la ausencia de chalecos salvavidas al llegar al rescate, y han insistido en la necesidad detanto lascomo las, y aseguran que incluso "se pueden hacer las cosas bien", han dicho, alquilando este tipo de embarcaciones sin licencia, aunque creen que con esta noticia, ya prevista.

Cabe recordar, no obstante, que la investigación sobre las causas del accidente aún sigue en curso por parte de la autoridad competente. Onda Cero se ha intentado poner en contacto con la empresa propietaria de la barca accidentada, aunque sin obtener respuesta.