-Las empresas familiares de Baleares son de las más resistentes y que más valor aportan de toda España, según un informe

Las empresas familiares de Baleares son de las más resistentes y que realizan una mayor contribución a la generación de riqueza de toda España.

Son dos de las conclusiones del informe 'La empresa familiar en las Islas Baleares: relevancia y supervivencia', elaborado por la Cátedra Banca March de Empresa Familiar y la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF).

El estudo es fruto del análisis de la información financiera de 7.456 empresas de Baleares, de las cuales el 75% son de Mallorca, el 16% de Ibiza y Formentera y el 10% de Menorca.

El documento, presentado este miércoles en la sede de la entidad bancaria, revela que el 75% de las empresas familiares del archipiélago tienen más de diez años de antigüedad. Eso, ha indicado el director de la Cátedra, Alfredo Martín, habla de su "elevada estabilidad y madurez empresarial".

Además, su tasa de supervivencia entre 2015 y 2023 fue del 81,5%, por encima de la media nacional, del 77%, lo que sitúa a las Islas como una de las comunidades con mayor resiliencia empresarial.

Esto, ha detallado, les da una ventaja sobre las empresas que se ven abocadas a desaparecer por falta de relevo empresarial, una situación que se ha identificado.

Aunque las empresas familiares no son ajenas a esta realidad, ha indicado, los motivos por los que las estas acaban cerrado serán objeto de estudio en las siguientes entregas del estudio.

La investigación, ha proseguido Martín, también ha revelado que las empresas familiares aportan el 81,7% del valor añadido bruto (VAB) de la comunidad, por encima de la media nacional del 57,8% y situándose entre las regiones punteras.

Además, esta tipología empresarial representa el 785 de los ingresos de explotación de las Islas. Entre las empresas con menos de 50 trabajadores, concentra cerca del 90% de los ingresos de explotación, baja hasta el 70% en las medianas y se sitúa en el 76,7% en las grandes.

"Baleares es una de las comunidades donde la empresa familiar tiene una contribución más decisiva a la generación de empleo y riqueza. En un entorno cambiante y altamente competitivo, demuestran su capacidad de resiliencia y adaptación y su visión a largo plazo, con decisiones orientadas a la continuidad y estabilidad del negocio", ha expuesto.

GENERAN EL 87% DEL EMPLEO

El 75% de las empresas familiares de Baleares son microempresas, es decir, que tienen menos de dos millones de euros de facturación. Le siguen las pequeñas --entre dos y cinco millones-- con el 20%, las medianas --entre 10 y 50 millones-- con el 3,4% y las grandes --más de 50 millones-- con el 1,2%.

Además, el archipiélago es de las autonomías con mayor presencia de empresas familiares junto a Galicia y Canarias, ya que suponen el 93% del total. Hace una década, ha apuntado Martín, representaban alrededor del 87%.

El informe también detalla que esta tipología de empresas generan el 87% del empleo de la comunidad autónoma y que el 55% de ellas se centran en sectores como el comercio (22%), el inmobiliario (10%), la hostelería (13%), la construcción (19%). En los dos últimos se encuentra por encima de la media nacional.

El 67% de este empleo lo generan las grandes empresas, aunque son una gran minoría en el conjunto de las Islas. Las microempresas, amplía mayoría, le siguen con el 14% del empleo generado.

En términos de desempeño económico, las empresas familiares de Baleares presentan una rentabilidad económica del 4,9% y financiera del 10,5%, que son cifras superiores a las de las empresas no familiares, del 3,6% y el 7,9%, respectivamente.

Además, muestran un menor endeudamiento, del 47,7%, lo que para el director de la Cátedra refleja "una gestión prudente y sostenible de sus recursos", que es "una de las claves de su supervivencia".

La eficiencia y rentabilidad de las empresas familiares, ha proseguido, se acentúa especialmente entre las compañías de mayor tamaño y trayectoria, lo que vendría a confirmar su capacidad de adaptación y su contribución estructural al tejido económico autonómico.

Por otra parte, estas empresas tienen una estructura de propiedad "altamente concentrada" en lo que se refiere al poder accionarial, lo que conlleva una "implicación directa" de las familias propietarias en su gestión.

El 93% tienen el capital concentrado, el 6% lo tienen disperso y apenas el 1% lo tiene muy disperso.

"EL MOTOR ECONÓMICO"

La presidenta de la ABEF, Inés Rotger, ha considerado que el informe presentado este miércoles, "exhaustivo y riguroso", es "fundamental" para entender la realidad de las empresas familiares del archipiélago.

"La relevancia y la superviviencia son las dos palabras que definen quienes somos. Las empresas familiares son esenciales para entender la realidad de Baleares, son su motor económico", ha subrayado.

El director territorial de Grandes Empresas de Baleares de Banca March, Luciano Terrasa, ha puesto en valor el "peso" de las empresas familiares en la economía balear y su "extraordinaria resiliencia".

"Son la columna vertebral del modelo económico. Esta iniciativa ayuda a poner en contexto su importancia, su continuidad y su profesionalidad", ha aplaudido.

La Cátedra Banca March de la Empresa Familiar fue creada en 2004 de la mano de la Asociación Balear de la Empresa Familiar, el Instituto de Empresa Familiar y la Universitat de les Illes Balears (UIB) con el objetivo de formar, investigar y acercar la universidad al tejido empresarial y contribuir al desarrollo y sostenibilidad de las empresas familiares.