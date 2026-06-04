EMAYA reivindica la educación ambiental y el reciclaje como claves para una Palma más sostenible

La educación ambiental y la correcta separación de residuos son dos de los principales retos para seguir avanzando hacia una Palma más sostenible. Así lo ha defendido en Onda Cero el responsable de Responsabilidad Social Corporativa de EMAYA, Toni Bennàssar, con motivo de la celebración este viernes del Día Mundial del Medio Ambiente.

Durante una entrevista en el programa Más de Uno Mallorca, Bennàssar ha destacado que la implicación ciudadana resulta fundamental para mejorar la limpieza urbana, incrementar las tasas de reciclaje y proteger el entorno.

"Com més educació ambiental tinguin els nostres ciutadans i els nostres visitants, més fàcil serà la feina per a nosaltres. Com manco educació ambiental hi hagi, tindrem una ciutat més bruta i serà més difícil la nostra tasca", ha asegurado en Onda Cero.

Uno de los principales instrumentos de concienciación de la empresa municipal es el programa "EMAYA en la Escuela", una iniciativa puesta en marcha en 2012 que cada curso desarrolla cerca de 950 actividades educativas en más de 75 centros escolares de Palma.

Según ha explicado Bennàssar, más de 25.000 alumnos participan anualmente en estas actividades, en las que se fomenta el reciclaje, el ahorro de agua, el civismo y las buenas prácticas ambientales.

El responsable de RSC de EMAYA ha subrayado además el papel de los más pequeños como agentes de cambio dentro de las familias."Tenim dades que el que nosaltres explicam als infants arriba a totes les cases. Ells transmeten aquests missatges als seus pares i mares i ajuden a crear nous hàbits ambientals", ha afirmado.

Separar correctamente los residuos sigue siendo, según EMAYA, la acción con mayor impacto ambiental al alcance de cualquier ciudadano. Bennàssar ha recordado que prácticamente todos los residuos pueden tener una segunda vida mediante el reciclaje, siempre que se depositen en el contenedor adecuado.

En este sentido, también ha defendido el sistema de apertura mediante tarjeta de los contenedores de materia orgánica, una medida que permitirá en el futuro aplicar bonificaciones a los ciudadanos que reciclen correctamente, en línea con las directrices europeas.

PREMIO "PAJARITAS AZULES"

Durante la entrevista, Bennàssar ha valorado además el reconocimiento obtenido recientemente por EMAYA con las tres "Pajaritas Azules", el máximo galardón nacional en recogida selectiva de papel y cartón.

"Este premio también pertenece a la ciudadanía de Palma, porque sin su implicación y sin una correcta separación de residuos sería imposible conseguir estos resultados", ha destacado.

Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, EMAYA instalará mesas informativas en distintos puntos de Palma para resolver dudas sobre reciclaje, entregar tarjetas para los contenedores de orgánica y distribuir material informativo entre los vecinos. Además, celebrará una jornada especial con alumnos del CEIP Jafudà Cresques, dentro del programa educativo que desarrolla durante todo el año.