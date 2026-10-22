La economía de Baleares crece un 2,8% empujado por el sector servicios y el "gran dinamismo" de la construcción

La economía de Baleares ha crecido en el tercer trimestre del año un 2,8%, por encima de la media nacional, empujada principalmente por el sector servicios y con un dinamismo "importante" de la construcción, que ha crecido un 4,6%.

Así se desprende del Análisis de coyuntura de Baleares del tercer trimestre que han presentado este jueves en rueda de prensa el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló.

Por sectores, la tasa de crecimiento ha sido superior al 2% en todos ellos, menos en agricultura y pesca (2%) e industria y energía (1,1%). De este modo, el sector servicios ha crecido un 2,7% y el de la construcción, un 4,6%.

MÁS DE 8.000 VIVIENDAS INICIADAS

Las viviendas iniciadas en el primer semestre de 2026 se han "disparado", en concreto, han crecido un 51,3%, multiplicando por cinco el ritmo del conjunto del país y hasta las 2.907. "No se había visto hasta ahora", ha resaltado el conseller.

Por otro lado, las viviendas acabadas se han reducido un 17,5%, hasta las 900, en el mismo periodo. El vicepresidente ha subrayado que estas viviendas se iniciaron en el primer semestre de 2024. Así, ha previsto un "aumento significativo" de las viviendas que estarán acabadas en dos años siguientes.

Según el estudio de la Conselleria, la aproximación de viviendas en curso en el primer semestre del año es de 8.262 viviendas, que supone un crecimiento del 36,6% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Además, la directora general ha hecho hincapié en que las perspectivas de nuevas viviendas son "muy positivas", puesto que entre abril y octubre de este año el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib) ha registrado 2.077 visados, un aumento del 10,8% respecto al año anterior.