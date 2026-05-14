Detenido por introducir a la fuerza a una turista en una furgoneta y agredirla sexualmente en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por introducir a la fuerza a una turista en una furgoneta y agredirla sexualmente.

Según han informado en un comunicado, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), inició una investigación tras un incidente ocurrido el día 10 de mayo de madrugada en la zona del paseo marítimo de Palma, momento en que una turista denunció que había sido agredida sexualmente por el conductor de una furgoneta.

Siguiendo el relato de los agentes, una turista salió de un local de ocio de la zona para dirigirse a su hotel. Durante el trayecto, una furgoneta, conducida por un hombre, se paró a su lado. Entonces, el varón la agarró del brazo y la introdujo dentro de la furgoneta.

En ese instante, el agresor comenzó a conducir a alta velocidad con la mujer en el asiento del copiloto, sin que pudiera bajarse del vehículo. Repentinamente, el presunto autor le introdujo los dedos en sus partes íntimas.

En un semáforo en rojo, el varón se detuvo. La víctima, al tener un automóvil con dos ocupantes al lado, pidió ayuda y pudo escapar de la furgoneta.

Momentos antes, los dos ocupantes del coche habían presenciado cómo el asaltante introducía a la fuerza a la chica y siguieron a la furgoneta para auxiliar a la mujer. Los testigos, antes de que se marchase el hombre, pudieron realizar una fotografía de su matrícula.

Al denunciar la víctima en la Jefatura Superior de la Policía Nacional, la UFAM se hizo cargo de la investigación. Horas más tarde, el varón fue detenido por parte de los policías como presunto autor de un delito de agresión sexual.