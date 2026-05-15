Detenido por golpear a un anciano de 93 años para robarle en Campos.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente agredir a un anciano de 93 años para robarle en Campos. Los hechos ocurrieron hace un mes, el pasado 17 de abril, cuando la víctima fue abordada por un hombre con el objetivo de robarle la bandolera, ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El agresor tiró con gran fuerza del bolso, provocando que el anciano cayera al suelo, donde lo golpeó para que soltara sus pertenencias. Este hecho causó alarma entre los vecinos, puesto que se cometió a plena luz del día y la víctima era un señor de avanzada edad.

Tras las investigaciones, la Guardia Civil estableció este jueves un dispositivo policial para detener al presunto autor de un delito de robo con violencia, un hombre de 39 años y residente en Palma. Este viernes ha pasado a disposición judicial en Manacor.