Detenido por agresión sexual en Palma tras tocar las partes íntimas a un niño

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años después de tocar las partes íntimas de un niño mientras se tiraba por un tobogán en un parque del barrio del Camp Redó de Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes. Según relata la Policía, el hombre se sentó al final del tobogán y, cuando el niño bajó, le realizó los tocamientos. La madre del menor y otros testigos presentes le recriminaron la actitud, pero el hombre los insultó y abandonó el lugar al verse amenazado con la llamada a la Policía.

Al día siguiente, la abuela de la víctima lo volvió a ver por la zona y alertó al 091. Además, informó a los agentes de que el individuo también grababa a menores en el parque. Los policías acudieron al lugar, pero el hombre ya se había marchado a su domicilio. Fue localizado y detenido allí poco después.