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Se derrumba el techo de la vivienda en la que se originó el incendio de Llucmajor, que sigue activo

El fuego, según han informado los Bomberos de Mallorca, ha afectado ya a varias viviendas de la zona que tuvieron que ser desalojadas ante el riesgo al que se enfrentaban sus moradores.

Europa Press

Mallorca |

Varios efectivos de Bomberos de Mallorca, actuando frente al incendio de una casa en Llucmajor.
Varios efectivos de Bomberos de Mallorca, actuando frente al incendio de una casa en Llucmajor. | Bomberos de Mallorca

La cubierta y el techo de la vivienda de la calle Mayor de Llucmajor en la que el miércoles se originó un incendio, que este jueves permanece activo, se han derrumbado a causa de las llamas.

El fuego, según han informado los Bomberos de Mallorca, ha afectado ya a varias viviendas de la zona que tuvieron que ser desalojadas ante el riesgo al que se enfrentaban sus moradores.

El incendio se declaró alrededor de las 14.45 horas del miércoles, cuando una anciana cocinaba en un horno de leña y un rescoldo originó las llamas.

Los servicios de emergencias atendieron a la mujer, quien se encontraba en buen estado, y evacuaron las viviendas colindantes.

Pasadas las 11.00 horas de este jueves, los efectivos del parque de bomberos de Llucmajor seguían tratando de sofocar el incendio, que permanece activo.

Las llamas ya han afectado a varias viviendas y han provocado el derrumbe de la cubierta y el techo del domicilio en el que se originó el incidente.

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