Comprar vivienda en Baleares, cada vez más difícil: el precio ya supera los 428.000 euros de media

El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares ha subido un 0,1% en su variación mensual y un 6,6% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en mayo en 5.359 euros/m2, según datos de Fotocasa.

Con estos datos, si se multiplica el último precio mensual por los 80 m2 de una vivienda estándar, el valor medio de una vivienda es 428.725 euros en mayo.

"Baleares se mantiene en la cima de los precios con 5.359 euros/m2. Aunque su incremento anual del 6,6% es de los más bajos de España este mes, esto se debe a que el mercado balear ya parte de niveles de precios muy tensionados donde la capacidad de absorción de nuevas subidas empieza a estar limitada por el poder adquisitivo de la demanda", ha explicado la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos.

El archipiélago se sitúa de este modo como segunda CCAA, por detrás de Madrid, con el metro cuadrado más caro.

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en 13 de los 15 municipios con variación interanual analizados por Fotocasa y son Inca (35,5%), Son Servera (20,6%), Manacor (19,5%), Ciutadella (17,9%), Calvià (17,6%), Felanitx (13,4%), Andratx (9,5%), Alcúdia (7,5%), Llucmajor (6,4%), Palma (5,4%), Eivissa (3,8%), Sant Josep de sa Talaia (1,1%) y Ses Salines (0,3%). Por otro lado, las únicas ciudades en la que desciende el precio interanual son Santa Eulària des Riu (-0,3%) y Campos (-2,8%).