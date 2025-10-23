Comisiones Obreras propone una subida del ITS hasta un máximo de 15€ por turista y día en julio y agosto

Desde Comisiones Obreras proponen una subida del ITS que llegue a un máximo de 15€ por turista y día en julio y agosto, de forma temporal mientras se superen los 14 o 15 millones de visitantes anuales. Además, plantean que los fondos recaudados vayan dedicados a revertir la crisis habitacional en las islas.

Esta es una de las propuestas que el sindicato ha presentado al Govern en el marco del Pacto por la Sostenibilidad. Además, también insisten en la recuperación temporal de la moratoria turística, mientras se llega a un acuerdo con las mesas. Aunque el secretario general de CCOO en Baleares, José Luis García, ve con buenos ojos el acuerdo entre PSIB y PP para aumentar el ITS, denuncia que "se habla mucho, pero se actúa poco".

El sindicato además exige medidas compensatorias para los trabajadores fijos discontinuos y pide la creación de un centro educativo de referencia a nivel nacional para fomentar la Formación Profesional, según ha explicado Maria Àngels Aguiló, secretaria de Ocupación de Comisiones Obreras.

Asimismo, las medidas ponen el foco en los planes de circularidad, la reducción de los gases de efecto invernadero y el transporte sostenible, abogando porque las islas tengan "una mayor capacidad de controlar el número de turistas que lleguen" a los aeropuertos y puertos de Baleares. Esta semana hay programadas hasta tres mesas del Pacto por la Sostenibilidad.