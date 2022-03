El COMIB rechaza el cambio de protocolo en las cuarentenas por Covid-19

A partir del próximo lunes, 28 de marzo, los que den positivo en Covid-19 y tengan síntomas leves o directamente sean asintomáticos, no tendrán que guardar cuarentena. El cambio de protocolo aprobado por Gobierno y comunidades autónomas esta semana ya no contempla el control de la población no vulnerable con pruebas diagnósticas, que se reservan solamente a algunos colectivos. Por ello, desde el Colegio Oficial de Médicos de Baleares llaman a la responsabilidad de la población y advierten que la medida es precipitada y peligrosa.

El presidente del COMIB, José Manuel Valverde, ha rechazado la medida de manera contundente en Onda Cero. En el programa 'Más de Uno Mallorca' ha dicho Valverde que el cambio es "confuso" y "contraproducente". Para el doctor Valverde, eliminar las cuarentenas de cinco puede relajar aún más a la población y la prevención de la Covid-19. Tanto es así que Valverde admite que la incidencia del virus de Baleares está registrando un repunte de manera preocupante, aunque ello no se refleje en las UCI ni asistencia sanitaria.

No obstante, tanto el presidente del colegio de médicos de Baleares, como el experto en salud pública, el mallorquín Joan Carles March, insisten en Onda Cero en que ahora hay que perpetuar el uso obligatorio de las mascarillas en espacios interiores y apostar por la ventilación.