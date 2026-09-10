Casi 160.000 alumnos vuelven este jueves a clase en Baleares y la UIB retoma la actividad

Unos 159.000 alumnos volverán este jueves, día de inicio del curso escolar 2026-2027, a los centros educativos de Baleares una vez finalizado el periodo vacacional. Los estudiantes, unos 2.000 menos que el año pasado, atenderán las lecciones de los 19.000 docentes, dos centenares más que el curso anterior, con los que contará el sistema.

De estos últimos, según los datos facilitados esta semana por la Conselleria de Educación y Universidades, alrededor de 14.400 trabajarán en centros públicos y unos 4.600 lo harán en los concertados. El adelanto de las oposiciones y la asignación de las interinidades ha logrado que este curso ya estén cubiertas un 99% de las plazas vacantes, por lo que quedan 27 plazas por repartir.

LA ZONA ÚNICA Y EL SERVICIO DE COMEDOR

Este curso que ahora comienza será el primero tras la implantación de la zona única escolar, una medida que ha generado rechazo en parte de la comunidad educativa pero que el conseller del ramo, Antoni Vera, ha calificado como un "éxito".

En el cuarto curso de Infantil, el 94,1% de las familias habrían accedido al centro que habían elegido como primera opción, según los datos facilitados por el responsable de Educación y Universidades. Otra de las cuestiones novedosas de este curso será la implantación del servicio de comedor en los 243 centros públicos de educación infantil y primaria de Baleares.

La Conselleria prevé que este se alcance durante este curso después de que el Govern haya realizado actuaciones de adecuación de cocinas en un total de 19 centros este verano. De esta manera unos 17.400 alumnos podrán beneficiarse de este servicios y, si cumplen los requisitos, de las ayudas de comedor, que este curso alcanzan los 10 millones de euros.

PENDIENTES DE LAS MOVILIZACIONES DE LOS DOCENTES

El curso arrancará también pendiente de las posibles movilizaciones de los docentes, una realidad que ya se ha vivido recientemente en la Comunidad Valenciana o Catalunya. La Assemblea de Docents anunció la semana pasada que prevé intensificar las movilizaciones con el objetivo de "transformar el malestar creciente de los centros", provocado por "años de infrafinanciación y recortes", en "organización colectiva".

Aunque la entidad no ha anunciado todavía cuándo serán estas movilizaciones ni en qué formato, sí que ha pedido que los docentes asistan el primer día de curso vestidos con camisetas amarillas en señal de apoyo a las reivindicaciones de las educadoras de las 'escoletes'.

Este sector educativo sí que ha puesto sobre la mesa las diferentes acciones que llevarán a cabo a lo largo del inicio del curso, un "septiembre caliente" en el que intentarán presionar a las patronales y al Govern para negociar un convenio colectivo. Tras una primera concentración frente al Parlament, los sindicatos han convocado para este mismo jueves una concentración simultánea en Mallorca, Menorca y Eivissa para visibilizar la "indignación" del sector.

El 18 de septiembre tienen previsto encerrarse en las 'escoletes' junto a los familiares de los alumnos, el 25 está programada una manifestación y el 6 de octubre, si nada cambia, comenzarán una huelga general.

TRAS LOS RESULTADOS DEL INFORME PISA

El inicio de curso también viene precedido de la publicación de los resultados del Informe PISA de 2025, que revela que los alumnos de Baleares se sitúan por debajo de la media española en Lectura, Matemáticas y Ciencias. En todas las materias evaluadas los alumnos de Baleares se han situado entre las cinco comunidades autónomas con los peores resultados y por debajo también de los premios de la Unión Europea y de la OCDE.

El conseller Vera lamentó estos resultados, pero lo atribuyó a una reducción de las horas de matemáticas y lenguas derivada de la implantación de la ley educativa estatal, que entró en vigor en 2021.