Carolina Quetglas asume la presidencia de la Comisión de Turismo de CAEB con el reto de “mantener el liderazgo turístico desde la sostenibilidad”

La empresaria hotelera Carolina Quetglas ha asumido la presidencia de la Comisión de Turismo de CAEB en sustitución de Javier Vich, en un momento marcado por la incertidumbre geopolítica, la presión sobre los destinos turísticos y el debate sobre el modelo turístico de Baleares.

En una entrevista en el programa 'Illes Balears en la Onda', Quetglas ha asegurado afrontar esta nueva etapa “con muchísima ilusión” y con una línea “continuista”, aunque consciente de los numerosos retos que enfrenta el sector. “Tenemos que gestionar y mantener el éxito y liderazgo turístico de las islas llevándolo hacia la sostenibilidad, sin perder de vista la calidad de vida de los residentes”, ha señalado. La nueva presidenta de la Comisión de Turismo ha destacado además la importancia de integrar a toda la cadena de valor turística dentro de CAEB para alcanzar consensos con mayor impacto en Baleares.

Sobre la temporada turística de este verano, Quetglas ha explicado que las previsiones apuntan a cifras “muy similares” a las del año pasado, aunque con un posible incremento del gasto por visitante. También ha reconocido que seguirán existiendo episodios de saturación en determinadas zonas, especialmente en Palma durante jornadas de mal tiempo, cuando muchos turistas se concentran en el centro de la ciudad.

Durante la entrevista, Carolina Quetglas se ha referido a la polémica generada por una pancarta publicitaria en el aeropuerto de Palma que, según el Govern, promueve el turismo de excesos. La presidenta de la Comisión de Turismo de CAEB se ha mostrado alineada con las críticas de la presidenta autonómica, Marga Prohens, y ha pedido a AENA “más sensibilidad” con la imagen que se proyecta de Mallorca.

Quetglas también ha valorado positivamente la nueva conexión aérea entre Palma y Montreal, con dos o tres frecuencias semanales, una ruta que considera estratégica para atraer un perfil de visitante más vinculado a la calidad y la sostenibilidad. Además, ha destacado que esta conexión podría facilitar también la llegada de turistas estadounidenses gracias a las conexiones internas desde Canadá. “Siempre está bien abrir las puertas a nuevos mercados, sin olvidar que el alemán y el británico siguen siendo nuestros principales mercados emisores”, ha indicado.

La empresaria hotelera ha admitido que el contexto internacional genera prudencia en el sector debido a la guerra en Oriente Medio, la volatilidad energética y las dificultades económicas en Europa. Aun así, considera que Baleares mantiene una posición sólida como destino turístico “seguro, bien comunicado y con una oferta de calidad”.

Durante la entrevista, Carolina Quetglas también ha hablado del crecimiento de Sumum Hotel Group tras la alianza empresarial entre las familias Quetglas y Vich. Actualmente, el grupo gestiona 46 hoteles y continúa ampliando su presencia mediante acuerdos de gestión hotelera, especialmente con fondos de inversión, y propietarios hoteleros que buscan mantener la propiedad de sus establecimientos sin asumir la gestión diaria.

“Cada vez hay más burocracia y más dificultades de personal. Muchos propietarios quieren conservar su patrimonio, pero delegar la explotación en grupos especializados”, ha explicado. El grupo continúa además desarrollando nuevos proyectos, entre ellos un hotel boutique de lujo en Ávila.