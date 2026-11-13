Bestard mantiene su inocencia, recibe el respaldo del PP y se niega a dimitir: "Sigo trabajando, no he hecho nada mal"

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), ha mantenido su inocencia tras abrirse una investigación judicial por un supuesto delito de malversación relacionado con el uso indebido de coches oficiales de la institución y, tras recibir el respaldo del PP, se ha negado a dimitir.

"Yo sigo trabajando, no he hecho nada mal hecho. La justicia dirá lo que tenga que decir, yo confío en la justicia", ha dicho al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa celebrada este viernes para presentar los presupuestos insulares de 2027.

El conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch (PP), ha respaldado a su compañero de gobierno y ha considerado que, en virtud del código ético de su partido, no tienen por qué tomar medidas hasta la eventual apertura del juicio oral.

"Todos sabemos lo que ha pasado en España respecto a investigaciones que se han cerrado o que no han llegado a juicio. Nosotros, como partido, seguimos cumpliendo el código ético, que también se lo exigimos al resto", ha señalado.