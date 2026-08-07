Bernardo Paz (fotoperiodista): "La mejor fotografía que he hecho en la Copa del Rey fue cuando tiraron al Rey al agua"

Hay fotógrafos que cuentan la historia con palabras y otros que la inmortalizan con una imagen. Bernardo Paz pertenece al segundo grupo. El fotoperiodista, uno de los grandes referentes de la información gráfica en Baleares y recientemente reconocido por el Consell de Mallorca con el galardón Terra d'Honor, ha recordado en Onda Cero Mallorca algunas de las instantáneas que han marcado sus más de cuarenta años cubriendo la Copa del Rey.

"La mejor fotografía que he hecho en la Copa del Rey fue cuando tiraron al Rey al agua", recordó entre risas. La imagen, captada a principios de los años noventa, mostraba a Juan Carlos I suspendido en el aire antes de caer a la piscina del Real Club Náutico de Palma y terminó ocupando una doble página en un suplemento nacional. "Para mí fue mi mejor foto de la regata", aseguró.

Paz, que comenzó a cubrir la competición en 1985, reconoce que la Copa ha cambiado con el paso del tiempo, al igual que la presencia de la Familia Real en Mallorca. Sin embargo, resta importancia a la nostalgia. "Mi abuelo decía que los carnavales buenos eran los de antes. El mundo cambia y hay que adaptarse", reflexionó.

Durante la entrevista también tuvo palabras para el rey emérito, a quien ha fotografiado durante décadas. "Creo que Mallorca tiene una deuda con Juan Carlos I porque puso la isla en el mapa como no lo habría conseguido ninguna campaña de publicidad", afirmó.

El veterano fotógrafo destacó además algunos de los momentos más entrañables que ha inmortalizado, como las primeras visitas de la princesa Leonor a Palma o imágenes familiares a bordo del histórico Fortuna. Entre las escenas más recientes, confesó que le llamó especialmente la atención ver a la heredera de la Corona "recuperando los rizos de su niñez" durante la recepción ofrecida por los Reyes en Marivent.

Pese a haber reducido su actividad profesional, Bernardo Paz reconoce que todavía no ha abandonado del todo la fotografía. "A mí me va la marcha. Todavía me queda algún sitio entre mis compañeros", bromeó.

El homenaje recibido recientemente en la gala Terra d' Honor del Consell de Mallorca supone un reconocimiento a una trayectoria de varias décadas detrás del objetivo, retratando algunos de los momentos más significativos de la historia reciente de Mallorca, de la Familia Real y de una Copa del Rey de Vela que él ha visto crecer desde sus primeras ediciones hasta convertirse en una de las grandes regatas del Mediterráneo.