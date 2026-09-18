CRISIS MIGRATORIA

Baleares supera por primera vez a Canarias en la llegada de migrantes, más de 5.600 en lo que va de año

Así se desprende del informe quincenal que elabora el Ministerio del Interior sobre las llegadas de migrantes de manera irregular con datos acumulados del 1 de enero al 15 de septiembre

Europa Press

Palma |

Las pateras siguen llegando a Formentera
Las pateras siguen llegando a Formentera | Redacción

Un total de 5.627 personas migrantes han llegado a las costas de Baleares en lo que va de año, 144 más que el año pasado (+2,4%) y 35 más que los llegados a Canarias, con lo que se supera por primera vez al archipiélago canario, que anota 5.592 (-55,1%).

Así se desprende del informe quincenal que elabora el Ministerio del Interior sobre las llegadas de migrantes de manera irregular con datos acumulados del 1 de enero al 15 de septiembre.

Según el balance de Interior, el número de embarcaciones arribadas a las Islas asciende de momento a 303, ocho más que en el mismo periodo del año anterior (+2,7%).

Los datos del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska elevan el total de inmigrantes llegados a España por vía marítima y terrestre en lo que va de año a los 21.906, un 16,5% menos que el año anterior.

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