Baleares supera por primera vez a Canarias en la llegada de migrantes, más de 5.600 en lo que va de año

Un total de 5.627 personas migrantes han llegado a las costas de Baleares en lo que va de año, 144 más que el año pasado (+2,4%) y 35 más que los llegados a Canarias, con lo que se supera por primera vez al archipiélago canario, que anota 5.592 (-55,1%).

Así se desprende del informe quincenal que elabora el Ministerio del Interior sobre las llegadas de migrantes de manera irregular con datos acumulados del 1 de enero al 15 de septiembre.

Según el balance de Interior, el número de embarcaciones arribadas a las Islas asciende de momento a 303, ocho más que en el mismo periodo del año anterior (+2,7%).

Los datos del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska elevan el total de inmigrantes llegados a España por vía marítima y terrestre en lo que va de año a los 21.906, un 16,5% menos que el año anterior.