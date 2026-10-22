Baleares registra 289 alumnos menos en las aulas, mientras crece el alumnado extranjero.

El número de alumnos matriculados en Baleares ha descendido, mientras continúa creciendo la diversidad en las aulas y surgen nuevos retos relacionados con la tecnología y el aprendizaje. Así lo recoge el último Anuario de Educación de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que cifra en 197.910 los estudiantes matriculados durante el curso 2025-2026, un total de 289 menos que el año anterior.

Uno de los principales cambios que refleja el informe es el incremento del alumnado extranjero, que ya representa el 19,3 % del total, frente al 18,9 % del curso pasado. El director del anuario, Joan Amer, también ha señalado una evolución desigual en las tasas de repetición. Mientras que en Primaria se registra un aumento, en tercero y cuarto de la ESO la tendencia es a la baja.

Más allá de los datos de matriculación, el informe pone el acento en cómo integrar las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje. La Inteligencia Artificial plantea el reto de enseñar al alumnado a utilizar estas herramientas de forma crítica y responsable, como un recurso para aprender y no como un atajo.

En paralelo, el anuncio de la presidenta del Govern balear de restringir el uso de pantallas hasta cuarto de la ESO ha reabierto el debate sobre el papel de la tecnología en las aulas. En este contexto, Tomeu Castell, profesor del IES Joan Alcover, defiende la necesidad de encontrar "un equilibrio en el proceso educativo", de manera que la regulación de las pantallas tenga en cuenta las necesidades del alumnado y los objetivos pedagógicos.

El anuario también recoge indicadores que apuntan a una evolución positiva en algunos ámbitos del sistema educativo balear. En concreto, el porcentaje de población que finaliza la Educación Secundaria Obligatoria ha aumentado nueve puntos en una década. La cifra ha pasado del 70,5 % en el curso 2015-2016 al 79,5 % en el 2024-2025.