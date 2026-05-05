Baleares arranca la temporada con fuerza: el turismo internacional se dispara un 14% en marzo

Baleares ha registrado en marzo la llegada de 482.831 turistas internacionales, un 14,07% más que en el tercer mes del año pasado, según la estadística de Movimientos Turísticos de Frontera publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, entre enero y marzo, el archipiélago recibió la visita de 836.544 turistas internacionales, un 3,37% más que en los tres primeros meses de 2025.

En cuanto al gasto, en marzo los turistas internacionales dejaron en las Islas 605,3 millones de euros, un 5,10% que en marzo de 2025. En el acumulado de enero a marzo, el gasto se eleva hasta los 1.086,7 millones de euros, un 4,37% más.

Cada persona gastó de media en sus viajes 1.254 euros, un 7,86% menos, mientras que el gasto diario se sitúa en 197 euros, un 1,69% más.

Por otra parte, la estadística del INE indica que la duración media de los viajes en marzo fue de 6,36 días, un 9,39% menos.