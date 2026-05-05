Baleares alcanza 33 playas con Bandera Azul este verano

Un total de 33 playas, una más que el año pasado, en 15 municipios de Baleares lucirán este verano el distintivo 'Bandera Azul' que promueve el uso racional de los recursos en las instalaciones y actividades náuticas. Además, la enseña lucirá igualmente en 14 puertos deportivos en las islas de Mallorca, Menorca y Eivissa. Según la información de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que concede las banderas, el archipiélago ha ganado una en las playas y se mantiene igual en los puertos deportivos.

En cuanto al número de emblemas que ondearán este verano, el archipiélago ocupa el sexto puesto en los arenales y la cuarta posición en puertos deportivos. Además, el servicios de socorrismo de Muro y el de accesibilidad de Alcúdia han obtenido menciones especiales. En cuanto a las novedades, las playas del Port de Sant Miquel (Sant Joan de Labritja, Eivissa), Cala Major (Palma, Mallorca) y Es Port-Es Dolç (Ses Salines, Mallorca) la recuperan.

La lista completa la forman, en el caso de Eivissa, Cala Benirrás, Cala Sant Vicent y Port de Sant Miquel (Sant Joan de Labritja) y Santa Eularia, Cala Llenya, Es Canar y Es Figueral (Santa Eulària des Riu); en Mallorca, Alcudia (Alcudia), Sant Elm (Andratx), Cala Marçal, Cala Sa Nau, Porto Colom (Felanitx), Muro (Muro), Cala Estancia, Cala Major y Ciutat Jardí (Palma), Cala Barques, Cala Molins y Formentor (Pollença), Cala Millor y Sa Coma (Sant Llorenç des Cardassar), Can Picafort, Son Bauló y Son Serra (Santa Margalida), Cala Mondragó - Sa Font de n'Alís y S'Amarador (Santanyí); Es Port-Es Dolç (Ses Salines) y Cala Millor y Es Ribell (Son Servera).

En la isla de Menorca el emblema lucirá este verano en Cala en Porter y Son Bou (Alaior) y Binibeca Nou y Punta Prima (Sant Lluís).