Baleares admite que las elecciones cambian el "contexto" de la negociación de sus presupuestos pero intentará aprobarlos

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, ha reconocido que el adelanto de las elecciones generales, que tendrán lugar el 29 de noviembre, ha cambiado el "contexto" de la negociación de los presupuestos autonómicos de 2027 pero ha asegurado que intentará que se aprueben.

De este modo se ha expresado al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes. El portavoz del Ejecutivo autonómico ha advertido que, para no incumplir la ley electoral, se debía abstener de realizar comentarios de carácter político.

Costa ha asegurado que su departamento trabaja desde hace meses en la elaboración de un techo de gasto, el paso previo a la elaboración de los presupuestos, que deberían registrarse en el Parlament antes del 1 de noviembre.

"No puedo anticipar ninguna noticia al respecto. No hemos empezado las negociaciones, aunque la intención es que los presupuestos se puedan aprobar en tiempo y forma", ha dicho.

Tampoco ha querido valorar si Vox, con cuyo grupo parlamentario mantiene una relación "cordial", podría adoptar una postura menos negociadora de lo habitual por encontrarse en plena campaña electoral.

Sí que ha admitido que los comicios del próximo 29 de noviembre cambian el "contexto" en el que se producirán las negociaciones, pero ha descartado que eso implique que abandonen su intención de aprobarlos.

"El Govern quiere aprobar los presupuestos, hace meses que lo decimos. No sé si lo conseguiremos, pero la intención está", ha sentenciado.

EL IMPACTO DE LA INFLACIÓN

Preguntado acerca del posible impacto que la escala inflacionaria podría tener en la elaboración de las cuentas autonómicas para 2027, Costa ha dicho que "a nadie se le escapa que tiene un impacto elevado".

"Cualquier gobierno, como es obvio, se preocupa cuando tiene una variable que está bastante alta. Mentiría si dijese que al Govern no le preocupa, porque esto preocupa e impacta sobre los ciudadanos", ha subrayado.

LA PRESIÓN HUMANA AUMENTA

El conseller también ha sido preguntado por los últimos datos del Indicador de Presión Humana (IPH), que señalan que en julio se rozó un máximo rozó de 2,1 millones de personas, un aumento del 1,45% respecto al mismo periodo del año pasado.

Costa ha recordado que el IPH mide tanto la población residente como la flotante y ha dicho que, al no haber analizado todavía los datos, desconoce cuál de las dos variables explica el incremento.

"El Govern ya dijo hace mucho tiempo que le preocupa el crecimiento poblacional. El crecimiento en volumen ha dado lugar a una generación altísima de puestos de trabajo. Si creces en valor y en calidad puedes seguir creciendo, pero sin aumentar los puesto de trabajo", ha explicado.