Los apartamentos turísticos de Baleares pierden un 11% de pernoctaciones en marzo

Los apartamentos turísticos de Baleares registraron en marzo 78.589 pernoctaciones, un 11,21% menos que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El número de viajeros también bajó con fuerza: 13.520 en total, un 17,89% menos que el año anterior, de los cuales 10.940 eran extranjeros y 2.580 residentes en España. La estancia media fue de 5,81 días.

El dato resulta especialmente llamativo porque va a contracorriente del conjunto del país: en España, las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros subieron un 5,6% en marzo respecto a 2025.

Casi la mitad de los apartamentos, ocupados

El INE estima que en marzo permanecieron abiertos 3.229 apartamentos en las islas, con una capacidad de 11.746 plazas y un grado de ocupación del 47,56%. El personal empleado en el sector ascendió a 603 personas.

Los alojamientos de turismo rural ofrecieron un comportamiento más estable: 23.615 viajeros y 68.652 pernoctaciones, con una estancia media de 2,91 días y una ocupación del 47,39% sobre las 5.848 plazas disponibles en 275 establecimientos.

Las reservas de cara al verano, en alza

Pese al flojo arranque de temporada, los datos de reservas apuntan a una recuperación. Según la plataforma Travelgate, las reservas turísticas hacia Baleares crecieron un 13,6% en la última semana respecto al mismo periodo de 2025, consolidando al archipiélago como el tercer destino más demandado de España, solo por detrás de Cataluña y Andalucía.