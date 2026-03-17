Antoni Riera advierte de la incertidumbre en Baleares por la guerra en Oriente Medio

LEER MÁS Inscríbete aquí para acudir a la jornada Metafuturo Impulsa Turismo en Menorca

Este miércoles, 18 de marzo, Onda Cero y la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears en colaboración con la Fundació Foment del Turisme de Menorca han organizado la segunda edición de las Jornadas Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears. Un foro en el que reflexionaremos sobre la actividad turística y la situación geopolítica actual con el objetivo de mejorar la competitividad y la sostenibilidad de nuestro destino.

Será en la sala Multifuncional des Mercadal en horario de mañana de 11:00 a 14:00h. Estará presentado por Carles Lamelo, director del programa 'Gente Viajera' y contará con la participación de ponentes destacados como el director técnico de la Fundació Impulsa Balears, Antoni Riera, Enrique Domínguez Uceta, arquitecto, escritor y comunicador cultural y el jefe de economía de Onda Cero, Ignacio Rodríguez Burgos.

Cabe recordar que la asistencia es gratuita, previa inscripción en la web de Onda Cero Menorca.

Por este motivo, este martes en 'Illes Balears en la Onda' nos ha acompañado el catedrático de Economía y director de la Fundació Impulsa Balears, Antoni Riera, que ha alertado de que la guerra en Oriente Medio está generando “incertidumbre” en Baleares en materia de disponibilidad y precios de materias primas, un escenario que recuerda, según ha señalado, al vivido tras el inicio del conflicto en Ucrania.

En una entrevista concedida a Onda Cero Illes Balears, Riera ha explicado que en contextos bélicos “las cadenas de suministro se resienten” y que una economía como la isleña, “altamente dependiente del exterior”, es especialmente vulnerable a las oscilaciones del mercado energético y de otros recursos esenciales. Este será uno de los temas que se abordarán mañana en la segunda jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears, organizada por Onda Cero con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears y la colaboración de la Fundación Foment del Turisme de Menorca.

Riera también ha destacado la importancia de adaptar la estrategia turística del archipiélago a un nuevo contexto internacional, marcado por tensiones geopolíticas y por la necesidad de reequilibrar el modelo económico. En ese sentido, ha subrayado que conceptos como la desestacionalización adquieren hoy “nuevos matices” y deben abordarse desde una visión integral de prosperidad y sostenibilidad.

El economista ha aprovechado para referirse al Pacto por la Sostenibilidad impulsado por el Govern, que busca consolidar una transición económica, social y ambiental. Riera ha apuntado que la fiscalidad puede ser “una herramienta útil para corregir desigualdades y efectos medioambientales”, siempre que se aplique con “precaución y visión de conjunto”.

Además, el catedrático ha considerado que, ante el encarecimiento de materias primas y carburantes, podría ser necesario "revisar" impuestos o aplicar bonificaciones temporales para evitar que la subida de precios afecte directamente al consumidor.