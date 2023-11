Amics del Ferrocarril y Asociación de Usuarios del Tren critican la "falta de inversión" en el tren de Llevant y el tranvía de Palma

Amics del Ferrocarril ha pedido al Govern las "partidas presupuestarias necesarias" para proyectos ferroviarios y ha asegurado que "no entienden" que en los próximos presupuestos autonómicos "no haya ningún importe destinado a estos proyectos". La asociación ha hecho referencia a la intención del Govern de no invertir en los proyectos del tranvía de Palma y del tren de Llevant y ha subrayado que la movilidad en Mallorca "pasa por el ferrocarril" en un comunicado emitido. "Una realidad conocida por todos los partidos que están en el Parlament", según han asegurado.

En este sentido, han instado a los partidos políticos a que "en el debate parlamentario puedan mejorar esta situación y se tengan las partidas presupuestarias necesarias". Igualmente, han pedido al Govern que reclame al Gobierno central "la dotación de un convenio ferroviario, que es necesario". "No podemos ser ciudadanos de segunda y que en Mallorca no podamos tener un ferrocarril comparable al que tiene cualquier ciudadano español peninsular", han lamentado.

Por ello, Amics del Ferrocarril ha pedido "el incremento de la inversión en la red actual, mejoras al personal y a los equipos técnicos", así como "una mejor movilidad en horarios y frecuencias que tiene que pasar, necesariamente, por el incremento de la red de Artà y Cala Rajada y a Alcúdia. Sobre esta cuestión se ha pronunciado también la Asociación de Usuarios del Tren, manifestando su "rechazo absoluto" y señalando que "contrariamente a lo que recomienda la Comunidad Europea en materia de transporte para contrarrestar el calentamiento del planeta, el Govern seguirá favoreciendo el transporte por carretera, el que más emisiones de gases de efecto invernadero provoca".

En esta línea, han reclamado al Ejecutivo balear que haga caso de las recomendaciones europeas en materia de transporte e invierta todo lo que necesita el transporte ferroviario "para ser eficiente y competitivo frente al transporte privado por carretera". Así, la asociación ha insistido en la necesidad de "ampliar la capacidad y la extensión de la red ferroviaria, reducir el número de víctimas en las carreteras, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y favorecer la economía de las familias".